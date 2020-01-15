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  4. Paris Hilton ve Şafak Sezer aynı filmdi yer alacak! Paris'in Sırrı nerede çekilecek?

Paris Hilton ve Şafak Sezer aynı filmdi yer alacak! Paris'in Sırrı nerede çekilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Paris Hilton ile Şafak Sezer, yönetmenliğini Barış Denge'nin yaptığı Paris'in Sırrı isimli filmde bir araya geliyor. İkilinin rol alacağı filmin çekimleri ise Antalya'da gerçekleşecek.

Paris Hilton ve Şafak Sezer aynı filmdi yer alacak! Paris'in Sırrı nerede çekilecek?

Yönetmen Barış Denge, yeni filminde dünyaca ünlü model Paris Hilton ve Şafak Sezer'i buluşturuyor. Çekimlerin büyük bir kısmı Antalya'da gerçekleşen filmde, Şafak Sezer yıllar önce bir reklam filminden tanıdığımız Sırrı'yı canlandırıyor.

AYŞEN GRUDA DA YER ALIYOR

Yapımcılığını Sinan Çetin'in üstlendiği, yönetmenliğini Barış Denge'nin yaptığı Paris Hilton ve Şafak Sezer filmi olan 'Paris'in Sırrı'nın kadrosunda hafızalarımızdan asla silinmeyecek Ayşen Gruda da yer alıyor. Usta oyuncu Gruda, filmin çekimlerinden sonra hayatını kaybetmişti.

Volkan Güleç, Mehmet Kavasoğlu, Burcu Görek , Turan Selçuk Yerlikaya ve İrem Mercan'ın da yer aldığı Paris'in Sırrı filmi çok yakında seyirci ile buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Güvenlik görevlisi olan Sırrı'ya annesi, hasta yatağında Paris Hilton'la evlenmesini vasiyet eder. Sinan Çetin'in daha önce bir reklam filminde oynayan Sırrı'yı, Çetin'in asistanı isim benzerliğinden dolayı yeni bir projeye davet eder. Sırrı annesinin ona vasiyet ettiği Paris Hilton'la evlenme sözünü tutmak için bu reklam hikayesini duyunca Erzincan'daki köyünden bir paket tulum peynir ile yollara düşer. Fakat filmin gerçek jönü olan Sırrı Ferman ve menajeri Suzi bu olayın peşini bırakmaya niyetli değildir. Her sahnesini kahkahalarla izleyeceğiniz "Paris'in Sırrı" yoğun bir kurgu sürecinin ardından seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

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Paris Hilton ve Şafak Sezer, paris hilton,

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