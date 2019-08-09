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Paris'in sokak satıcıları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Her mevsim turistlerin vazgeçilmez noktalarından biri olan Paris, farklı yüzüyle de dikkat çekiyor. Eyfel Kulesi'ne gelen herkesin bakmaktan kendini alamadığı sokak satıcılarının sattığı hediyelikler, Fransa'ya gelenlerin çeşit çeşit hatıralarla ülkelerine dönmesine olanak sağlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi çevresindeki sokak satıcıları, Eyfel Kulesi minyatürleri, Paris desenli çantalar, şapkalar ve güneş gözlükleri satarak geçimlerini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eyfel Kulesi Fransa paris

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