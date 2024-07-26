Paris Olimpiyatları başladı! Bu olaylar damga vurdu: Bomba alarmı, şüpheli kişi paniği...

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları bugün başladı. Güvenlik endişeleriyle bir dizi önlem alınan Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız vatandaşları bile evlerine gitmekte zorlanıyor. Tren seferlerinin iptal edilmesi yolcuların mağduriyetine yol açtı. Ayrıca Mulhouse Havalimanı'nda verilen bomba alarmı sonrası havalimanı tahliye edilerek uçuşlar bir süreliğine askıya alındı. Oyunlar öncesinde peş peşe sıcak gelişmeler yaşanmış ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Fransa'da güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletilmişti.

OLİMPİYATLAR MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı. Tüm dünyada heyecanla beklenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bu görüntülerle başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile çok sayıda devlet adamı açılış törenine katıldı.

Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.

HAVALİMANINDA BOMBA PANİĞİ

Bugün, Mulhouse yakınlarındaki Saint-Louis'de (Haut-Rhin) bulunan Basel-Mulhouse uluslararası havalimanı bu sabah boşaltıldı. Havalimanının “güvenlik gerekçesiyle” tahliye edildiği kaydedildi.

Havaalanının internet sitesinden yapılan açıklamada da "Güvenlik nedeniyle terminal boşaltılmak zorunda kaldı ve şu anda kapalı" dendi.

ÖNCEKİ GÜN STADYUMDA BOMBA PANİĞİ YAŞANMIŞ VE ŞÜPHELİ KİŞİ NEDENİYLE HERZOG 40 DAKİKA UÇAK İÇERİSİNDE BEKLETİLMİŞTİ

Öte yandan Olimpiyat Oyunları'nda İsrail'in maç oynayacağı stadyumun yakınında bulunan şüpheli çanta, polisleri harekete geçirmişti. Şüpheli çanta bulunmasının ardından çevredeki sokaklar geniş güvenlik çemberi altına alınmış ve polis caddeyi tamamen trafiğe kapatmıştı.

İSRAİL'İN KATILIMI GERGİNLİĞİ ARTTIRIYOR

NTV'nin Bild'den çevirdiği habere göre İsrail'in katılımı ve buna bağlı tehlike durumu nedeniyle güvenlik önlemleri önceden en üst düzeye çıkarılmıştı. Yetkililer son ihbarın üzerine geniş kapsamlı alarma geçmiş durumda.

HERZOG 40 DAKİKA UÇAKTA BEKLETİLDİ

İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyetin uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınındaki bir binanın çatısında şüpheli bir kişinin görülmesi üzerine güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildiğini aktarmıştı. Herzog'un sözcüsü, olayla ilgili ayrıntı vermeyerek, şüpheli güvenlik durumunun sona erdiğini açıklamıştı.

YAPILAN GÜVENLİK HARCAMALARI ZİRVE YAPTI

Paris'teki kesin önlemlerle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor. Ancak şu kadarı biliniyor: 2024'te sporcu güvenliği için yapılan harcamalar, üç yıl önceki Tokyo Oyunlarının yaklaşık iki katı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır