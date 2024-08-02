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Paris Olimpiyatları'nda korkutan anlar! Ünlü yüzücü geçirdiği astım krizi sonrası bayıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 18:50
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Kadınlar 200 Metre Bireysel Karışık Elemeleri'nde yarışan Slovakya'dan Tamara Potocka müsabaka sonrası fenalaşırken hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Paris Olimpiyatları'nda korkutan anlar! Ünlü yüzücü geçirdiği astım krizi sonrası bayıldı

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Olimpiyatları’nda yarışlar devam ederken herkesi korkutan anlar yaşandı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

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21 yaşındaki Slovak yüzücü Tamara Potocka, La Defense Arena’daki 200m karışık yüzme serisinin ardından bayıldı. Havuz kenarında bayılan Potocka, hemen oksijen dahil olmak üzere tıbbi müdahale aldı.

ASTIM KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

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Slovak takım, BBC Sport’a Potocka’nın astımlı olduğunu ve astım krizi geçirdiğini bildirdi.

Potocka bilincini koruyor ve doktorlarla iletişim kurabiliyor. Daha fazla tıbbi gözetim için hastaneye kaldırıldı.

Seriyi yedinci sırada tamamladı ve yarı finale yükselme şansını kaçırdı.

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Yüzücü Paris son dakika kriz olimpiyat
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