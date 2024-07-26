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Paris Olimpiyatlarında oynayabilmek için parmağını kestirdi! Spor camiasını şoke eden olay

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.07.2024 13:03
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Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris2024'te takımdaki yerini alabilmek için iki hafta önce antrenmanda kırılan parmağının iyileşme süresini beklemeden bir kısmının kesilmesini tercih etti. Dawson'ın yaptığı bu fedakarlık dünya gündemine oturdu.

Paris Olimpiyatlarında oynayabilmek için parmağını kestirdi! Spor camiasını şoke eden olay

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris 2024'te oynayabilmek için parmağının bir kısmını kestirdi. İki hafta önce antrenmanda sakatlanan ve iyileşme süreci uzayan Dawson, Olimpiyatlara katılabilmek için ilginç bir yöntem izledi.

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PARMAĞINI KESTİRDİ, ANTRENMANLARA BAŞLADI

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkesi Avusturalya'yı hokey dalında temsil edecek olan Matt Dawson, kırılan parmağının kaynamasını bekleyecek zamanın olmamasından dolayı doktoruyla konuşarak parmağının kesilmesini istedi. Tüm mesuliyeti üstüne aldığına dair bir sözleşme imzalayan Dawson, ameliyat sonrası kırık parmağının kısmını kestirdi. Ameliyatta sakat kısımdaki sinirlerini de aldıran Dawson antrenmanlara başladı.

OLİMPİYAT UĞRUNA PARMAĞINI FEDA ETTİ

Matt Dawson'ın Paris Olimpiyatları uğruna böyle bir hamle yapması sosyal medyada tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Paris olimpiyat
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