Paris Olimpiyatlarında oynayabilmek için parmağını kestirdi! Spor camiasını şoke eden olay

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, Paris 2024'te oynayabilmek için parmağının bir kısmını kestirdi. İki hafta önce antrenmanda sakatlanan ve iyileşme süreci uzayan Dawson, Olimpiyatlara katılabilmek için ilginç bir yöntem izledi.

PARMAĞINI KESTİRDİ, ANTRENMANLARA BAŞLADI

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkesi Avusturalya'yı hokey dalında temsil edecek olan Matt Dawson, kırılan parmağının kaynamasını bekleyecek zamanın olmamasından dolayı doktoruyla konuşarak parmağının kesilmesini istedi. Tüm mesuliyeti üstüne aldığına dair bir sözleşme imzalayan Dawson, ameliyat sonrası kırık parmağının kısmını kestirdi. Ameliyatta sakat kısımdaki sinirlerini de aldıran Dawson antrenmanlara başladı.

OLİMPİYAT UĞRUNA PARMAĞINI FEDA ETTİ

Matt Dawson'ın Paris Olimpiyatları uğruna böyle bir hamle yapması sosyal medyada tepki çekti.