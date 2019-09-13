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Suudi Prenses'e Fransa'da 10 ay hapis cezası!

BBC BBC
13.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bint Selman, Paris'teki lüks dairesinde bir tesisatçının alıkonulması ve dövülmesi ile suçlanarak gıyabında 10 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Suudi Prenses'e Fransa'da 10 ay hapis cezası!

43 yaşındaki prenses, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi.

Prenses, dairesinde fotoğraf çektiği iddiasıyla tesisatçıyı dövmesi için korumasına emir vermekle suçlanıyor.

Ashraf Eid adlı tesisatçı, ellerinin bağlanıp prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını söyledi.

Fransa'da bugün görülen davada Prenses Hassa, alıkoyma ve şiddete iştirak etmekten suçlu bulundu.

Hakkında uluslararası tutuklama emri olan prenses ayrıca 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Prenses Hassa hakkındaki suçlamaları daha önce reddetmişti.

Koruması Rani Siadi'ye ise 8 ay ertelemeli hapis ve 5000 Euro para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Mısırlı tesisatçı Eid, Eylül 2016'da başkent Paris'teki lüks bir apartmanın beşinci katındaki daireye lavabo takmak üzere çağrılmıştı.

Eid, iş için banyonun fotoğrafını çektiğini söyledi.

Ancak prensesin, aynadaki yansımasının fotoğrafının çekildiğini görünce öfkelendiği iddia ediliyor. İddianamede Prenses Hassa'nın korumasını çağırdığı, onun da Eid'i dövdüğü kaydedildi.

Tesisatçı, prensesin ayağını öpmeye zorlandığını ve birkaç saat ayrılmasına izin verilmediğini söyledi.

Prensesin bir ara "Öldür o köpeği, yaşamayı hak etmiyor" dediği iddia edildi.

Koruma Saidi ise Temmuz'daki duruşmada, prensesin çağırması üzerine olay yerine gidip tesisatçıyı kıskıvrak yakalayarak telefonunu aldığını söyledi.

Saidi, satmak amacıyla fotoğraf çektiğini iddia etti. Suudi Arabistan yasalarına göre prensesin fotoğrafını çekmek yasak.

Prensesin avukatları, olaydan birkaç gün sonra 21.000 Euro fatura ile tesisatçının neden daireye geri döndüğünü sorguladı.

PRENSES HASSA KİMDİR?

Suudi Arabistan resmi medyası, Prenses Hassa'nın yardım etkinliklerini ve kadın haklarını savunmasını öven haberler yapıyor.

Olayla ilgili sorguya çekilen Prensesin kısa bir süre sonra Paris'i terk ettiği söyleniyor.

Mart 2018'de Fransız yargıcın hakkında tutuklama emri çıkarması üzerine Hassa'nın Suudi Arabistan'da kalmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Avukatı Emmanuel Moyne'un, prensesin duruşmaya Skype üzerinden katılma teklifini ilettiği belirtiliyor.

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paris hilton TESİSATÇI SUUDİ PRENSES

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