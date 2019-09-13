Suudi Prenses'e Fransa'da 10 ay hapis cezası!

Tesisatçı, prensesin ayağını öpmeye zorlandığını ve birkaç saat ayrılmasına izin verilmediğini söyledi.

Ancak prensesin, aynadaki yansımasının fotoğrafının çekildiğini görünce öfkelendiği iddia ediliyor. İddianamede Prenses Hassa'nın korumasını çağırdığı, onun da Eid'i dövdüğü kaydedildi.

Eid, iş için banyonun fotoğrafını çektiğini söyledi.

Mısırlı tesisatçı Eid, Eylül 2016'da başkent Paris'teki lüks bir apartmanın beşinci katındaki daireye lavabo takmak üzere çağrılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Koruması Rani Siadi'ye ise 8 ay ertelemeli hapis ve 5000 Euro para cezası verildi.

Prenses Hassa hakkındaki suçlamaları daha önce reddetmişti.

Hakkında uluslararası tutuklama emri olan prenses ayrıca 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da bugün görülen davada Prenses Hassa, alıkoyma ve şiddete iştirak etmekten suçlu bulundu.

Prenses, dairesinde fotoğraf çektiği iddiasıyla tesisatçıyı dövmesi için korumasına emir vermekle suçlanıyor.

43 yaşındaki prenses, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi.

Prensesin bir ara "Öldür o köpeği, yaşamayı hak etmiyor" dediği iddia edildi.

Koruma Saidi ise Temmuz'daki duruşmada, prensesin çağırması üzerine olay yerine gidip tesisatçıyı kıskıvrak yakalayarak telefonunu aldığını söyledi.

Saidi, satmak amacıyla fotoğraf çektiğini iddia etti. Suudi Arabistan yasalarına göre prensesin fotoğrafını çekmek yasak.

Prensesin avukatları, olaydan birkaç gün sonra 21.000 Euro fatura ile tesisatçının neden daireye geri döndüğünü sorguladı.

PRENSES HASSA KİMDİR?

Suudi Arabistan resmi medyası, Prenses Hassa'nın yardım etkinliklerini ve kadın haklarını savunmasını öven haberler yapıyor.

Olayla ilgili sorguya çekilen Prensesin kısa bir süre sonra Paris'i terk ettiği söyleniyor.

Mart 2018'de Fransız yargıcın hakkında tutuklama emri çıkarması üzerine Hassa'nın Suudi Arabistan'da kalmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Avukatı Emmanuel Moyne'un, prensesin duruşmaya Skype üzerinden katılma teklifini ilettiği belirtiliyor.

