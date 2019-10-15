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Park halindeki araçların üzerine tırmanıp evleri soydu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 15.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Adana'da park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanarak girdiği 3 evden yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık yapan zanlı tutuklandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Bahçeşehir ve Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde aynı gece meydana gelen olaylarda, Yusuf Faruk G., Süleyman A. ve Zeynep K.'nin 1. kattaki evine park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanmak suretiyle açık olan balkon penceresi ve kapısından girilerek hırsızlık yapıldı. Yusuf Faruk G.'nin evinden pantolonu, Süleyman A.'nın evinden 10 bin lira değerindeki 4 cep telefonu, Zeynep K.'nin evinden ise 2 cep telefonu ve 100 lira para çalındı.

Ev sahiplerinin başvuruları üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlık dedektifleri adreslere giderek güvenlik kamerası çalışması yaptı. Evlere tırmanarak giren zanlının Eyüp G. olduğu belirlendi. Bu tespitin üzerine polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlı emniyetteki sorgusunda güvenlik kamerasında evlere tırmanarak giren şahsın kendisi olduğunu kabul edip, suçu arkadaşının üzerine attı. Eyüp G., "Ahmet isimli arkadaşım bana tırmanarak hırsızlık teklifinde bulundu ben de işim olmadığı için kabul ettim. Daha sonra da çaldığımız eşyaları satıp bana 170 lira para verdi. Ben yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsız

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