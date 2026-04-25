Park halindeki Lamborgihini'yi ezdi geçti!

Bir Chevrolet Silverado, park halindeki Lamborghini Huracán’ın üzerine çıktı. Tonlarca ağırlıktaki araç, süper otomobili saniyeler içinde hurdaya çevirdi.

MODİFİYELER SEBEP OLMUŞ

Sürücü geri gelemeyince panikle araçtan indi. Lamborghini’nin önü tamamen parçalandı, camı kırıldı ve araç pikap altında kaldı. İddiaya göre kazaya karışan pikapta yapılan modifikasyonlar felaketi getirdi. Aracın yükseltilmiş süspansiyon sistemi nedeniyle sürücünün alçak spor otomobili göremediği belirtildi.

Olayda kimse yaralanmadı. Vinç yardımıyla araçlar ayrılırken, o anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.