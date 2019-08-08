Parkinson hastasının beynine pil yerleştirildi

"Beynin içerisine iki adet ince elektrot yerleştirerek ve bu elektrotlarla beyine elektrik akımı vererek hastalıktan sorumlu bölgedeki hücrelerin aktivitesini değiştirebiliyoruz, baskılayabiliyoruz ya da uyarabiliyoruz. Beynin içinde bizim için ulaşılamayacak hiçbir nöron yok. Hepsine ulaşabilmemiz ve elektrik akımı verebilmemiz mümkün. Günümüzde hareket bozuklukları tedavisinde ön planda ve yaygın olarak, beyin pili ameliyatlarını başarıyla kullanıyoruz. Sadece Parkinson değil, el titremelerinde, aşırı vücut kasılmalarıyla giden rahatsızlıklarda da beyin pili tedavisi yarar sağlıyor. Depresyonda, obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda, hatta ileride belki iştah kontrolünde veya hafızayı geri çağırmayla, Alzheimer ve benzeri rahatsızlıkların tedavisinde de eğer yapılan çalışmalar istediğimiz sonuçları verebilirse beyin pili ameliyatını kullanabileceğiz."

Zırh, beyin pili ameliyatının (Nöromodülasyon) hastanın yaşam kalitesini artırdığını ifade ederek, ameliyatın yöntemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

Hastanın Florida'da yaşayan ablasının kendilerine ulaşarak tedavi talep ettiğini anlatan Zırh, İstanbul'a gelen hastanın 6 yıldır süregelen Parkinson hastalığının ilerlediğini tespit ettiklerini söyledi. Bu tür vakalarda tıbbi tedavinin yetmediğini anlatan Zırh, ilaçların yetersiz kaldığı ya da şiddetli yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili ameliyatı yaptıklarını kaydetti.

Hasta, ameliyat sırasında Amerika'da bulunan ailesi ile FaceTime üzerinden görüntülü olarak görüştü. Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor Zırh, ameliyatın ardından sürece ve uyguladığı tekniklere ilişkin bilgiler verdi.

'BEYNİN BİR BAKIMA FİZYOLOJİK HARİTASINI ÇIKARDIK'

Ali Zırh, ameliyat boyunca hastanın uyanık olduğunu ifade ederek, ameliyatı hastayla karşılıklı sohbet ederek gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Zırh ayrıca, ameliyatın başında hastanın beyin hücrelerinin haritasını çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 saatlik bir süreç içinde beyinde farklı alanlarda yolculuklar yaparak mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniği dediğimiz yöntemle, beynin içerisindeki hastalıktan sorumlu hücrelerin tek tek yerlerini bulduk. Beynin bir bakıma fizyolojik haritasını çıkardık. Bu teknik bize hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini 80 mikrondan daha az bir hata payıyla bulmayı sağlıyor." bilgilerini verdi.

'HASTALAR AMELİYATTAN 2-3 HAFTA SONRA MEMLEKETLERİNE GİDİYOR'

Beynin her bir yarısının vücudun çaprazındaki yarısını kontrol ettiğini anımsatan Zırh, haritanın çıkarılmasıyla beraber en doğru noktalara pilleri yerleştirdiklerini söyledi.

Zırh şöyle devam etti:

"Ameliyatı uzatma kabloları ve sistemi besleyecek harici güç ünitesini yerleştirerek tamamlıyoruz. Bütün girişim yaklaşık 3,5-4 saat sürüyor. Aslında ameliyat bitiyor ama esas iş ondan sonra başlıyor. Çünkü hastamız ayakta poliklinik kontrollerine gelecek ve beyin pili programlama işlemi yapacağız. Bu cihazların en büyük özelliği programlanabilir, ayarlanabilir, o hastanın bulgularını düzeltmeye yönelik şekilde elektrik akımını beyne vermemize imkan sağlayan cihazlar. Hastalar ameliyattan sonra 2-3 haftalık süreçte ayaktan poliklinik kontrollerine gidip gelerek onlar için en iyi ayarların yapılmasını bizimle birlikte sağlıyorlar, sonrasında da mezun oluyorlar, evlerine ya da memleketlerine gidiyorlar."