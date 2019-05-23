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Parkta dehşet anları! 3 çocuğu köpeklerin elinden vatandaşlar aldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.05.2019 02:55 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.

Parkta dehşet anları! 3 çocuğu köpeklerin elinden vatandaşlar aldı!

Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı.

Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin köpek saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olurmu ya hayvan hakları var. cocuk dediğin neki tekrar doğursunlar hayvanlar öylemi. onların duyguları var bilmem ne. severek alır sokağa atarsınız. sonra birde hayvan hakları diye bağırırsınız
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