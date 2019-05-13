Parla Şenol'un ödülü iptal oldu! Sebebi İmamoğlu'na destek vermesi mi?

Bu açıklamanın ardından Sözcü'den edinilen bilgilere göre SESAM Başkan Yardımcısı Türkşen, İmamoğlu iddialarına yanıt verdi. Hakan Türkşen, açıklamasına “Geçen sene sinemamızın 104'üncü yılıydı ve 104 kişiye ödüle verdik" diyerek şu şekilde devam etti:

“Sinema Meslek Birliği, 10 gün önce bana ödül vereceğini bildirdi. Şimdi ‘süre kısıtlaması' nedeniyle ödülü geri çekti. Gerekçe, süre kısıtlaması. Gerçek neden ise #HerŞeyÇokGüzelOlacak. Canları sağolsun. Halkın ödülü 57 yıldır benimle. Her yaştan izleyicinin, koşulsuz sevgisi en büyük ödülümdür.”

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini açıklayan Şenol, ödülünün iptal edilmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Yeşilçam yıldızı Parla Şenol, geçtiğimiz gün kendisi hakkında alınan bir karar nedeniyle isyan etti. Şenol, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülün iptal edildiğini duyunca, iptal sebebini Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine bağladı.

Kim kime destek vermiş ona bakmayız: "Geçen sene konuşmalar çok uzadı, salon boşaldı. Bu sene ödül verileceklerin sayısını 105'ten önce 90'a, en son da 33'e indirdik. Samimi bulduğumuz isimleri arayıp, ödülü başka zaman vereceğimizi bildirdik. Cahit ağabey ve Parla ablayı da bu çerçevede ödül listesinden çıkardık. Kimseye ayrım yapmadık. Kim kime destek vermiş ona bakmayız” dedi.

CAHİT BERKAY'IN ÖDÜLÜ DE İPTAL OLDU!

Öte yandan ödülü iptal edilen bir isim daha vardı. Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri olan Cahit Berkay da aynı ödül töreninin listesinden çıkarıldı.

Berkay, “Saçma bir bahaneyle ödülümü 2 ay sonra başka bir törende vereceklerini söylediler. Paraymış, şöhretmiş umrumda değil. Ben Yeşilçam tedrisatından geçtim. Sinema adına hiçbir şey üretmeyenler, Yeşilçam'ın, o naif sinema günlerinin mirasına sahip çıkabilseler” ifadelerini kullandı.

