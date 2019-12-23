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Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreas tümöründen kurtuldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kütahya’da el parmağında oluşan uyuşmaya nedeniyle hastaneye giden ve pankreasında kitle tespit edilen 60 yaşındaki Muzaffer Erkan, Antalya’da yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Parmağındaki uyuşma sayesinde pankreas tümöründen kurtuldu

Kütahya Gediz’de yaşayan Muzaffer Erkan (60), aniden el parmağında oluşan uyuşma ve sonrasında parmağını oynatamamasına yol açan kasılma sebebiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğini düşünen Erkan, kardiyoloji tetkiklerinden olumsuz bir sonuç çıkmayınca üroloji testlerini de yaptırdı. Bu sırada çekilen ultrasonda pankreasında kitle tespit edilen Erkan, ameliyat olmak için Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan’a başvurdu.

Antalya’ya gelmeye karar verdi

Pankreasındaki kitleyi öğrendikten sonra nereye başvuracağını araştırmaya başlayan Muzaffer Erkan, yakın bir arkadaşının önerisi ile daha önce onun böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan’a ulaştı. Antalya’ya gelen ve Prof. Dr. Gürkan ile görüşen Erkan, ameliyat olmayı kabul etti. Ertesi gün ameliyata alınan Erkan, başarılı geçen operasyonun ardından bir haftada hızla iyileşerek sağlığına kavuştu.

“Ameliyatı 4 santimetreye yakın bir kesiden gerçekleştirdik”

Minimal invaziv yöntemle başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan, “Laparaskopik cerrahi, vücutta en az kesiye izin veren cerrahi tipi olarak bugün operasyonlarımızın büyük kısmını oluşturuyor. Safra kesesi, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreas gibi pek çok organın cerrahisinde bu yönteme başvuruyoruz. Özellikle kanser cerrahilerinin bu şekilde yapılması hastaların çok kısa sürede iyileşip, eğer gerekli olursa cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere erken ulaşmalarını sağlıyor. Hastamızın ameliyatını 3-4 santimetre arasında bir kesi açarak yaptık. Bu sayede kolay iyileşme sürecinin yanında, ameliyathanede geçirilen zamanı da azalttık. Çünkü zaman kanser cerrahisi hastaları için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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