Parmak ısırtan, leziz kek ve börekler için en iyi mini fırın tavsiyeleri

Eski zamandan beri en çok kullanılan pişirme yöntemi olan fırınlar, gün geçtikçe ve mutfaklar küçüldükçe yerini mini fırınlara bırakmaya başladı. Üstelik mini fırınlar hem yemek yapma hem de kek ve tatlılar pişirme konusunda fırınları aratmayan özelliklere sahip. Üstelik tüm bunları mutfağınızda çok daha az bir yer kaplayarak yapıyorlar. Piyasada farklı özelliklerde birçok mini fırın bulmak mümkün. Siz de aralarından bir seçim yapmak istiyor, "Hangi mini fırını almalıyım?" diyorsanız aradığınız alternatifi bu mini fırın önerileri arasında bulabilirsiniz.

1. Hem şık ve modern hem de kullanışlı bir alternatif arayanlara:

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Siz de mutfağınızda çok yer kaplamayacak en kullanışlı mini fırını arıyorsanız elektrikli ev aletleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan Arzum'un AR2034 Cookart adını verdiği bu modeli sizin için bir alternatif olabilir. Arzum'um tasarımı ve rengiyle dikkat çeken ve çift camı ile maksimum ısı yalıtımı sağlayan bu kırmızı mini fırını, 1600 W gücünde çalışıyor. Fırının içinde yemek ve tatlılarınızı dilediğiniz gibi pişirebileceğiniz biri yuvarlak, biri kare olmak üzere iki tane emaye kaplı tepsisi ile bir tane de ızgara teli bulunuyor. Üzerinde bulunan termostat ve zaman ayarları ile kontrol edebileceğiniz bu mini fırın, son derece pratik bir kullanım sunuyor.

Arzum'un bu kırmızı renkli mini fırınını detaylı bir şekilde incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

2. Alman teknolojisi tercih edenlere:

En iyi mini fırın arayışınız için ev aletlerinin sıklıkla tercih edilen markası Bosch'un beyaz renkli ve siyah ön paneli ile zarif bir görünümü olan HTB12E42T adını verdiği modeli uygun bir seçenek olabilir. Bosch markasının 45 litre hacme sahip olan bu mini fırını, multifonksiyonel ısıtma sistemi sayesinde yemeklerinizi çok kısa bir sürede pişirerek enerji tasarrufu sağlıyor. Sıcak hava dolaşımı, fanlı alt ısıtma gibi fonksiyonları bulunan bu fırın, pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor.

Alman markası Bosch'un maksimum 200 derece sıcaklığa kadar çalışabilen bu mini fırınını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

3. Hem çok yer kaplamayan hem de şık bir alternatif arayanlara:

Elektrikli ev aletleri kategorisinin sevilen ve sıklıkla tercih edilen bir diğer markası Vestel'in bu şık tasarımlı, MF 42 adını verdiği modeli de sizin için iyi bir mini fırın önerisi olabilir. Vestel'in bu mini fırını 42 litrelik bir hacme sahip. Fırının üzerinde bulunan zamanlayıcı sayesinde sıcaklık ve rezistans ayarlarını kolayca yaparak lezzetli yemek ve tatlılarınızı rahatlıkla pişirebilirsiniz. Tasarımıyla göze de hitap eden bu mini fırın boyutuyla da çok yer kaplamayacak ve mutfağınıza uyum sağlayacak.

Vestel'in bu 200 dereceye kadar çıkabilen, şık tasarımlı mini fırınını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Retro bir hava arayanlara:

O leziz keklerinizi ve böreklerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz mini fırın arayışınız için ev elektroniğinin ve ısıtma teknolojilerinin sevilen yerli markası Kumtel'in bu yuvarlak hatlı, hafif retro bir havası olan fırını sizin için tatlı bir alternatif olabilir. Tasarımıyla mutfağınızda çok şık duracak olan bu fırın; 32 litrelik iç hacmi, 1420 Watt gücü ile yemekleri çabucak pişirebiliyor. Zil uyarısı, otomatik kapanma gibi özellikleriyle güvenliğinizi de sağlayan bu mini cihaz, küçük ebatıyla da her yere sığabilecek bir fırın.

Kumtel'in KF-3125/6125 Defne adını verdiği bu mini fırın modelini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

5. Mutfağında usta bir börekçi isteyenlere

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Birçok yemeğin yanı sıra çok lezzetli börekler yapabilmek için aradığınız mini fırın Luxell markasının LX3675 Usta Börekçi adını verdiği modeli olabilir. Markanın en çok tercih edilen ve sevilen fırınlarından biri olan bu model, beyaz rengi ve siyah paneli ile son derece şık bir görünüme sahip. 11 kilogram ağırlığıyla oldukça hafif olan bu fırın, 40 litrelik iç hacmiyle de son derece yeterli bir kapasite sunuyor. 1650 W güçle çalışan bu mini fırın, mutfağınızın demirbaşı olmaya aday.

Luxell markasının LX3675 Usta Börekçi adını verdiği mini fırınını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Sağlıklı ve çabuk pişiren bir alternatif arayanlara:

Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak, yemeklerinizi sağlıklı ve pratik bir şekilde pişirmenize yardımcı olacak mini fırın arayışınız için Arçelik'in Ar Suf5000mgsı isimli modeli de uygun bir alternatif olabilir. Hem teknolojik hem de modern görünümüyle estetik açıdan da son derece tatmin edici olan bu fırın, 50 litre iç hacmiyle çok iyi bir kapasite sunuyor. Multifonksiyonel olma özelliğiyle yemekleri en kısa sürede ve en sağlıklı şekilde pişirebilen bu fırın, yeni teknoloji güvenlik özellikleri ile de son derece güvenli bir kullanım sunuyor.

Ev elektroniğinin sevilen markası Arçelik'in bu mini fırınını detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız buraya tıklayın.

7. Çok becerikli bir alternatif arayanlara:

Mini fırın arayışınız için yerli markalar arasından sıklıkla tercih edilen ve sevilen Simfer'in M4559 adını verdiği modeli iyi bir seçenek olabilir. Simfer'in metal gövdesi ile hoş bir görünüme sahip olan ve 1400 W gücünde çalışan bu mini fırını, çift camı ve özel korumalı cam aralığı özelliği ile fırın içi sıcaklığı çok iyi bir şekilde koruyarak %25 daha az enerji tüketimi sağlıyor. 45 litrelik iç hacmiyle oldukça yeterli bir kapasite sunan bu mini fırın, yemekleri eşit pişirmenizi sağlayacak turbo fanının yanı sıra kolay temizlenebilir emaye kazanı ile buharlı temizleme, sağlıklı doğal yoğurt yapma, kirlenmeyi önleme amacıyla alt rezistans koruyucu kaplama sacı ve buz çözme gibi özellikleri de dikkat çekiyor.

Simfer'in bu çok becerikli mini fırınını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

8. Hem şık hem de çok küçük bir alternatif arayanlara:

Mutfağınızda yer kaplamayacak, yemeklerinizi hızlıca pişirecek, ayrıca göze de hoş görünecek bir mini fırın arıyorsanız Kumtel'in LX-8520 Tini mini adını verdiği bu küçük şirin modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Küçük boyutlarıyla "Mini fırın nasıl olmalı?" sorusunu yanıtlar nitelikte olan ve 5.9 kilogram ağırlığıyla model adı Tini Mini'nin hakkını veren bu mini fırın; alt bölümü 700 W, üst bölümü de 700 W olacak şekilde 1400 W gücünde çalışıyor. Paslanmaz Cr-Ni rezistansıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan bu fırın, 20 litre iç hacmiyle de özellikle de kalabalık olmayan aileler için çok yeterli bir kapasite sunuyor. Ayrıca bu mini fırının içinde Cr-Ni ızgaranın yanı sıra biri yuvarlak, diğeri köşeli olmak üzere iki adet emaye tepsisi bulunuyor.

Kumtel'in bu şirin mini fırınını detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

9. Çok kapsamlı ve çok fonksiyonlu bir ürün arayanlara:

Sağlıklı ve pratik pişen yemekler pişirebileceğiniz akıllı ve çok fonksiyonlu bir mini fırın arıyorsanız Hauswirt markasının bu çok fonksiyonlu, adeta "Mini fırın ne işe yarar?" sorusuna "Her işe!" cevabını verebilecek modeli sizin için iyi bir seçenek olabilir. Hauswirt'in bu mini fırını, fritöz dahil olmak üzere tam 20 fonksiyon barındırıyor. Dijital ekranı ile 20 farklı programdan istediğinizi kolaylıkla seçip ayarlayabileceğiniz bu fırını sıcak hava fritözü ve kızartma makinesi olarak hem pişirme hem kızartma için kullanabilirsiniz. Bu cihaz, en yeni çip teknolojisi ile sıcaklık kontrol etme özelliği sayesinde sıcaklığı çok hassas bir dengede tutabiliyor. 360 derece sıcak hava fonksiyonu sayesinde yağsız bir fritöz görevi de görebilen bu cihaz; %85 daha az yağlı, çıtır ve lezzetli yemekler pişirmenizi sağlıyor. Bu mini fırın; pişirme kalıbı, kızartma rafı, kırıntı tepsisi, döner şişi, kızartma sepeti ve fırın eldiveni gibi birçok aksesuarıyla birlikte geliyor.

Hauswirt markasının bu "Mini fırın nasıl kullanılır?" sorusunu sormanıza bile gerek bırakmayacak kadar becerikli ve akıllı fırınını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

10. Yerli markalardan vazgeçemeyenlere



Elektrikli ev aletleri kategorisinin en sevilen ve tercih edilen yerli markalarından biri olan Beko'nun Bsuf 5000 Meb adını verdiği bu modeli, mini fırın ihtiyacınızı karşılayabilecek bir alternatif olabilir. Beko'nun biri standart biri yuvarlak olmak üzere iki tepsi ve bir ızgara ile birlikte gelen bu modeli, 45 litrelik iç hacmiyle son derece yeterli bir kapasiteye sahip. Multifonksiyonel özellikteki bu mini fırının tam 6 adet pişirme fonksiyonu bulunuyor. Turbo fan desteği özelliği sayesinde hızlı ve kaliteli bir pişirme sunarken enerji tasarrufu da sağlamış oluyor.

Beko'nun bu mini fırın modelini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

