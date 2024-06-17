'Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapılı' odadan bahsetti! Wanda Nara ve Icardi'nin İstanbul'daki evi merak edildi

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara ne yapsa ne dese olay oluyor. 160'tan fazla çantanın yer aldığı, çanta odasını paylaşan Nara servet değerindeki çantaları için aldığı güvenlik önlemini anlattı.

"Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" diyen Wanda Nara herkesi şaşırttı.

Wanda Nara'nın açıklaması sonrası Galatasaray'ın 3 yıl boyunca 6 milyon euro maaş vereceği Mauro Icardi'nin ailesiyle kaldığı İstanbul'daki lüks ev merak edildi.

VİLLADA YOK YOK...

Aylık 30 bin euro kirası olduğu belirtilen havuzlu villanın içinde yok yok... Doğayla iç içe bir konsepti olan villada özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi, geniş bir sinema salonu bulunuyor.

Villada Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin çocuklarının zaman geçireceği bir oyun parkı bulunuyor.







