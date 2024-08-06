Parmak yedirten menemen tarifi! Orijinal menemen nasıl yapılır? Soğanlı mı, soğansız mı?

Temel malzemeleri domates, biber ve yumurta olan menemen, simit veya ekmek gibi eşlikçi malzemelerle servis edilir ve yanında çay veya taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerle tamamlanır. Yıllardır süregelen tartışmalardan biri olan menemen soğanlı mı soğansız mı olur sorusunun net bir yanıtı yoktur. Bu basit ama lezzetli tarif, Türk mutfağının kahvaltı kültürünün vazgeçilmez bir parçası. MasterChef yemek yarışmasının ilk kaptanlık oyununda menemen tarifi yapıldı. İşte merak edenlere leziz menemen yapımı...

MALZEMELER 2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 domates

3 sivri biber

3 yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber