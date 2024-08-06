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    4. Parmak yedirten menemen tarifi! Orijinal menemen nasıl yapılır? Soğanlı mı, soğansız mı?

    Parmak yedirten menemen tarifi! Orijinal menemen nasıl yapılır? Soğanlı mı, soğansız mı?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.08.2024 07:44
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    Menemen tarifi, MasteChef programında yapılmasının ardından merak edildi. Kaşarlısından, yumurtalısına, çakallı menemeninden, pastırmalısına çeşit çeşit menemen tarifleri var. Türk mutfağının vazgeçilmez kahvaltı lezzetlerinden biri olarak kabul edilen menemen, adını İzmir'in Menemen ilçesinden alıyor. Hızlıca hazırlanabilen, lezzetli ve besleyici bir seçenek olan menemen mutfaklarda sıkça yapılıyor. Peki, orijinal menemen nasıl yapılır? Soğanlı mı, soğansız mı? İşte tarifi...

    Parmak yedirten menemen tarifi! Orijinal menemen nasıl yapılır? Soğanlı mı, soğansız mı?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 145kal

    Temel malzemeleri domates, biber ve yumurta olan menemen, simit veya ekmek gibi eşlikçi malzemelerle servis edilir ve yanında çay veya taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerle tamamlanır. Yıllardır süregelen tartışmalardan biri olan menemen soğanlı mı soğansız mı olur sorusunun net bir yanıtı yoktur. Bu basit ama lezzetli tarif, Türk mutfağının kahvaltı kültürünün vazgeçilmez bir parçası. MasterChef yemek yarışmasının ilk kaptanlık oyununda menemen tarifi yapıldı. İşte merak edenlere leziz menemen yapımı...

    MALZEMELER

    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 3 domates
    • 3 sivri biber
    • 3 yumurta
    • 1 çay kaşığı tuz
    • Yarım çay kaşığı pul biber
    • Yarım çay kaşığı karabiber

    TARİF

    • Geniş bir sahanda ya da tavada yağları hafif kızdırın.
    • Biberleri ekleyin ve kavurun.
    • Domatesleri ekleyin ve pişirin.
    • Baharatları ekleyin ve karıştırın.
    • Domatesler suyunu çekince yumurta beyazlarını ekleyin ve sürekli karıştırın.
    • Beyazlar pişince sarıları ekleyin ve 1 dakika sonra ocağı kapatın.

    AFİYET OLSUN!
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    menemen tarifi Menemen Masterchef
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