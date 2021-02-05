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Parmaklarınızı yedirtecek zeytinyağlı yaprak sarma tarifi nasıl yapılır?

Betül Songur Betül Songur 05.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Zeytinyağlı yaprak sarma bayramların, altın günlerinin vazgeçilmez yemeğidir. Öyle özel ve lezzetlidir ki masada yerini aldığı anda tüm gözler ona çevrilir. Ancak hazırlaması meşakkatli olduğundan her daim yapılamaz. Zeytinyağlı yaprak sarmayı özel kılan da budur zaten. Buzdolabında yenmek için hazır beklediğinde ise evde mutsuz olan tek bir kişi bile kalmaz. Acıkanların kimseye belli etmeden birer ikişer yemekten kendini alıkoyamadığı zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi, bazı püf noktalara dikkat edildiğinde kusursuz bir tatla sofralarda yerini alır. Özenle kalem gibi sarılan zeyrinyağlı yaprak sarma, bol zeytinyağı ve limonla eşsiz bir lezzete bürünür. Salamura yaprak ya da asma yaprağı ile yapılabilen zeytinyağlı yaprak sarmanın en lezzetli olanı ise taze asma yaprağı ile hazırlananı olur.

Zeytinyağlı yaprak sarmasıhazılamanın en önemli noktalarından biri yaprakların pişerken patlamasını önlemeye özen göstermekten geçer. İç harcını çok doldurmadan hazırlayacağınız sarmalar piştikten sonra daha da lezzetli olur. Peki yaprak sarması içi nasıl hazırlanır? Yaprak sarma nasıl pişirilir? İşte yaprak sarma nasıl yapılır diyenler için videolu anlatımı ile kolayca uygulayabileceğiniz zeytinyağlı yaprak sarma tarifimiz...

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ YAPILIRKEN İZLENECEK YOL

Malzemeler:

  • 250 gr yaprak,
  • 6 adet soğan,
  • 3 kahve fincanı pirinç,
  • 2 çorba kaşığı toz şeker,
  • 2 çorba kaşığı çam fıstığı,
  • 3 çorba kaşığı siyah üzüm,
  • 1 tutam tuz,
  • 1 tutam karabiber,
  • 1 tutam tarçın,
  • 1 tutam yenibahar,
  • Limon suyu,
  • Zeytinyağı.

Tarifi:

  • Zeytinyağlı yaprak sarması hazırlanırken öncelikle iç harcından başlanır. Bunun için iç harçta kullanılacak pirinç önceden sıcak suyla ıslatıp, soğumaya bırakın.
  • Bir tencerede, zeytinyağı, rendelenmiş soğan, çam fıstığı ve siyah üzüm, tuz koyarak soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Daha sonra pirinci bu karışıma ilave edin. Biraz daha kavurun ve ocaktan alın.
  • Sonra kalan malzemeyi bu karışımın içine atın. Zeytinyağlı yaprak sarmanızın iç harcı hazır.
  • Yaprakları 5 dakika haşlayın. Saplarını ayıklayın.
  • Dolmayı pişireceğiniz tencerenin alt kısmına tabanı kaplayacak kadar yaprak döşeyin.
  • Yaprakları geniş tarafına, yarım çorba kaşığı harç koyup, iki yanını içe katlamak suretiyle sarın.
  • Tüm yapraklar için aynı işlemi tekrarlayın.
  • Tencerenin içine sıkıca dizin. Yapraklar açılmasın.
  • Üzerine yarım limonun suyunu ve 1 bardak su ilave edin.
  • Dolmaların üzerine 1 tabağı ters çevirip kapatın.
  • Orta kuvvette 1 saat pişirin.

Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.

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