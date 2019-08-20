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Partnerinizden buz gibi soğutacak davranışlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 20.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bazen bir insanı çok sevsek de küçük bir hareketiyle bütün aşkımız kül olup uçabilir. En çılgın aşkları bile bir çırpıda yerle bir edecek ve sizi karşınızdaki kişiden anında soğutacak bu yaşanmış olaylar sizlere yol haritası olacak cinsten. Aman kulağınıza küpe olsun!

Partnerinizden buz gibi soğutacak davranışlar!

Son zamanlarda sosyal medya platformu olan Reddit'te bir kişi kullanıcılarına “İlginizi çeken biri sizi anında soğutacak ne yaptı?” Diye sordu. Aldığı cevaplar ise hem güldürürken hem de şaşırttı. Ayrıca çoğu okuyucuya ilk buluşmada ya da ilişkide nelerin yapılmayacağı konusunda büyük dersler verdi.

İŞTE O KOMİK DURUMLAR...

1. "Arkadaşlarla otururken insanların tezgaha bıraktığı bahşişleri çalıyor sonra da bana bununla yemek yemeyi teklif ediyordu. Teşekkürler ben almayayım."

2. "Yolda giderken Starbucks bardağını camdan dışarı attı."

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3. "Bir partide o kadar sarhoş oldu ki altına kakasını yaptı. Gerçekten çok kötü kokuyordu."

4. "Parmağını kadın bir garsona sallamaya başlayıp onu azarladı. Çok utandım."

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5. "Oda arkadaşının köpeğine karşı çok kabaydı ve sürekli ona sataşıyordu..."

6. "Harika bir insandı ama mesaj atması günler sürüyordu. Bundan dolayı da bir süre sonra ona olan ilgimi tamamen kaybettim."

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7. "Beni günlerce görmezden gelip, zoru oynayıp daha sonra birkaç dakika geç cevap verince sinirleniyorsan bu benim problemim değil."

8. "Bana gelecek planları arasında öncelikli olarak annesi gibi para avcısı olmak olduğunu söyledi. Bu söylediğinin ne kadar komik olduğunu düşündüğümü göremedi."

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9. "Bana aldatmanın hangi koşullarda sorun olmadığı konulu 5 dakikalık bir konuşma yaptı."

10. "Evine gidip annesinin ondan çöpü atmasını istediğinde verdiği tepkiyi görene kadar oldukça normal bir erkek gibi gözüküyordu. Annesi bunu söylediğinde 3 yaşındaki çocuklar gibi davranmaya, annesine bağırmaya ve yeri yumruklamaya başladı."

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11. "Bana benimle ilgili sorular sordu ve konuşmamın ortasında sözümü kesip kendinden bahsetmeye başladı."

12. "Eski ilişkilerinden bahsetti ve aynı anda birkaç erkeği nasıl idare ettiğini anlattı. Her zaman bir B planı varmış."

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13. "Dünyanın düz olduğuna inanıyordu."

14. "Beni eve bırakırken yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan evsiz bir adamı işaret edip 'Herkese yol veririm ama evsizlere asla. Ne yapacaklar ki? Bir aceleleri yok' dedi."

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ilişkilerde yanlışlar ilişkiler ilişkilerde sinir bozan hareketler kadın-erkek

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