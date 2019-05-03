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Paslı çiviyi plastik şişenin içine koydu! İşte şoke edici nedeni

gizemino gizemino
YAŞAM  | 03.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Evde paslı çivi bulup, onu çöpe atıyorsanız durun! Çünkü daha önce bu işe yaradığını asla bilmiyordunuz. İşte eski çivileri yeniden kullanmanızı sağlayacak o ilginç yöntem...

Paslı çiviyi plastik şişenin içine koydu! İşte şoke edici nedeni

Evde çekmeceleri karıştırsanız eminiz bir veya iki tane paslı çivi karşınıza çıkar. Eğer böyle eski bir çivi görürseniz onu çöpe atmayın! Çünkü şimdi okuyacağınız hile sayesinde çok şaşıracaksınız.

Paslı çiviler aslında evin belli başlı bölgelerinde farklı bir amaç için çok kullanılıyor. Peki bu amaçlar neler?

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Bitkilere oksijen sağlıyor desek?

Evdeki bitkilerinizin pastan ne kadar fayda sağlayacağını biliyor muydunuz? Eğer evinizdeki bitkilerin rengi solduysa, canlılığını kaybettiyse paslı çivi onları hayata döndürebilir. Pastaki demir bitkilere oksijen veriyor, böylece bitki daha canlı dururken aynı zamanda ömrü uzuyor. İşte izlemeniz gereken adımlar...

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Ne yapmanız gerekiyor?

Paslı 4 veya 6 çiviyi toplayın. Plastik bir şişenin yarısını su ile doldurun. İçinde su olan plastik şişeye paslı çivileri atın ve birkaç dakika suda bekletin. Suyun renk değiştirdiğini göreceksiniz. Şişenin kapağını takın ve şişeyi kuvvetlice birkaç kez sallayın.

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Bıçak ve makas gibi keskin bir aletle, plastikte dikkatlice üç delik açın. Bu şekilde, bir çeşit sulama kabı yaratıyorsunuz. Daha sonra, paslı suyu şişeden ve bitkinin toprağının üzerine sıkın. Bir süre sonra bitkinizin ne kadar canlanacağına inanamayacaksınız!

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