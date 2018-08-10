Passolig kart sayısının 4 milyona yaklaştığı duyuruldu

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de futbolseverlerin statlara giriş yapabilmek için kullandıkları Passolig Kart'ın geride kalan sezon 1 milyon yeni üye kazandığı ve toplam üye sayısının 4 milyona yaklaştığı duyuruldu.

Passolig'den yapılan açıklamada, geride kalan futbol sezonunda toplam 7,5 milyon bilet satışı gerçekleştirildiği ve seyirci sayısında yüzde 43'lük bir artış olduğu belirtildi.

Statların doluluk oranındaki artışa dikkat çekilen açıklamada, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig seyirci ortalamasının, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldiği vurgulandı. Geride kalan sezonda 1 milyon yeni kişinin Passolig Kart aldığı, sezon sonundan bugüne kadar yaklaşık 3 aylık dönemde ise 200 binden fazla kişinin sisteme dahil olduğu kaydedildi.

Artışta Fenerbahçe, kart sayısında Galatasaray lider

Spor Toto Süper Lig takımları arasında taraftarlarına ait Passolig Kart adedinde en yüksek artışı Fenerbahçe'nin yakaladığı, toplam kart sayısında ise Galatasaray'ın ilk sarıdaki yerini koruduğu aktarıldı. Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik Passolig Kart satışlarının ciddi bir yükseliş yakaladığı, haziran ayının başında 698 bin civarında olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısının bugün itibarıyla 727 bin 49'a ulaştığı ifade edildi.