Pastane usulü! Ağızda eriyen kıyır kıyır un kurabiyesi tarifi

7 malzeme ile yapılan ve 7 malzemenin de çoğunun evde bulunmasıyla sık tercih edilen un kurabiyesi, dayanıklı oluşu hemen bayatlamaması nedeniyle de en gözde kurabiyelerimiz arasında yer alıyor. Dilerseniz pastane lezzeti tadında un kurabiyesi tarifimize başlayalım.

UN KURABİYESİ MALZEMELERİ

Oda sıcaklığında 1 su bardağı tereyağı (2 çubuk veya 250 gram)

¼ fincan ayçiçek yağı

5 su bardağı un

1 su bardağı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

5 gram vanilin

Pudra şekeri (süslemek için)

UN KURABİYESİ YAPILIŞI