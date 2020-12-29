Pastane usulü! Ağızda eriyen kıyır kıyır un kurabiyesi tarifi

7 malzeme ile yapılan ve 7 malzemenin de çoğunun evde bulunmasıyla sık tercih edilen un kurabiyesi, dayanıklı oluşu hemen bayatlamaması nedeniyle de en gözde kurabiyelerimiz arasında yer alıyor. Dilerseniz pastane lezzeti tadında un kurabiyesi tarifimize başlayalım.
UN KURABİYESİ MALZEMELERİ
- Oda sıcaklığında 1 su bardağı tereyağı (2 çubuk veya 250 gram)
- ¼ fincan ayçiçek yağı
- 5 su bardağı un
- 1 su bardağı buğday nişastası
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 5 gram vanilin
- Pudra şekeri (süslemek için)
UN KURABİYESİ YAPILIŞI
- Orta boy bir kapta tereyağı ve pudra şekerini karıştırın.
- Ayçiçek yağı ekleyin.
- Un, vanilya tozu ve mısır nişastası ekleyin.
- Yavaş yavaş un eklenip karıştırıldıktan sonra, yumuşak ve yapışkan olmayan bir hamur olana kadar hamuru yoğurun. Hamura göre biraz daha un eklemeniz veya biraz azaltmanız gerekebilir. Hamur yoğurulduktan sonra 5 dakika buzdolabında dinlendirilir.
- Bu arada fırını ısıtın. Hamuru, ellerinizle küçük toplar halinde yuvarlayın ve biraz bastırıp fırın tepsisine dizin. Dilerseniz hamurdan rulolar yapın verev şeklinde keserek gerçek un kurabiyesi şeklini verin. Dilerseniz kurabiyelerin üzerine çatalla iz verin.
- 20-25 dakika pişirin.
- Fırından çıkarın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın. Bir tel rafa aktarın ve üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun.
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