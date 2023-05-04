Pastaneleri kıskandıran kazandibi tarifi! Evde kazandibi nasıl yapılır?

Kazandibi hafif lezzetiyle oldukça seviliyor. Kazandibini evde hazırlayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu enfes kazandibi tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 7 su bardağı süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF Sübyesi için; bir kasede 2 su bardağı sütü, yarım bardak toz şekeri, buğday nişastasını ve pirinç unu karıştırın. Topak kalmayana kadar çırpıcı yardımıyla çırpın.

Geniş bir tencereye kalan 5 su bardağı sütü ve 1 su bardağı şekeri ilave edin. Bir taşım kaynatın. Kaynayan süte yavaş yavaş sübyeyi ilave ederek sürekli karıştırın. Ocağı kısık ateşe getirerek, sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Muhallebi koyulaşıp göz göz olduğunda ocaktan alın ve vanilyayı ilave edip tekrar karıştırın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Köşeli bir borcamı tereyağıyla yağlayın ve üzerine eşit olacak şekilde pudra şekerini eleyin.

Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Tüm şeker eriyip karamelize olunca, tepsinin dibine muhallebiden ince bir kat sürün ve bir tur da muhallebiyle birlikte yakın.

Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Ev yapımı mis kokulu kazandibiniz hazır.

AFİYET OLSUN!

