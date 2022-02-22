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Pastaneye gitmenize gerek yok kendiniz hazırlayın: Evde meşhur Alman pastası tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay ve kahvelerin yanına çok yakışan, şekliyle de göze hitap eden tatlılar arasında Alman pastası yer alıyor. Pastane işi Alman pastalarına her ne kadar alışkın olunsa da evde yapılanları bir o kadar lezzetli! Bol bol yapıp evde keyifle tüketebileceğiniz Alman pastası tarifimizle karşınızdayız!

Pastaneye gitmenize gerek yok kendiniz hazırlayın: Evde meşhur Alman pastası tarifi

Katkı maddesi içermeyen pastaları çocuklarınıza, misafirlerinize ve iş yerine götürüp arkadaşlarınıza bile ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok bereketli bir tarif sizi bekliyor. Evinizde kaliteli malzemelerle kendi imalatınız olan pastaları pişirmek ve doyasıya tüketmek büyük bir zevk meselesine dönecek! Mutfakta vakit geçirmeyi sevdirecek Alman pastası tarifimiz sizler için hazırlandı. Buyurun tarife...

EVDE ALMAN PASTASI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 2 yumurta

  • 1 paket instant maya

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 su bardağı süt

  • 4,5 su bardağı un

MUHALLEBİSİ İÇİN

  • 2 yumurta sarısı

  • Yarım su bardağı şeker

  • 2,5 su bardağı süt

  • 2 çorba kaşığı un

  • 2 çorba kaşığı nişasta

  • Yarım çay kaşığı vanilya

  • 2 çorba kaşığı sıvı krema

İÇİ İÇİN

  • 250 gram ahududu veya 2 kivi

ÜZERİ İÇİN

  • Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Hamuru için derince bir yoğurma kasesinin içerisine ılık süt ve mayayı alın.

  • Üzerine toz şekeri de ekleyip, iyi bir şekilde çırpın.

  • Mayanın aktif bir hal alması için kısa süre bekletin.

  • Karışıma yumurtayı da ekleyip çırpın.

  • Son olarak ayçiçeği yağını ilave edin.

  • Ardından unu da kontrollü bir şekilde ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Hazırladığınız hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırın.

  • Mayalama işlemi sürerken Alman pastasının iç kremasını hazırlayın.

  • Orta boy bir tencere içerisine krema hariç tüm muhallebi malzemelerini koyup güzelce çırpın.

  • Orta ateşte kaynayana kadar karıştırın.

  • Kaynadıktan sonra altını kısın 5 dakika daha içindeki nişastanın pişmesi için aralıklarla karıştırarak kaynatın.

  • Muhallebiyi ocaktan alın 10 dakika ılıması için bekleyin.

  • Son olarak kremayı da ekleyip, mikser yardımıyla muhallebiyi pürüzsüz bir hale getirin.

  • Hazırlanan muhallebiyi soğuması için buzdolabına kaldırın.

  • Mayalanan hamurunuzun havasını çıkarın ve hamuru son kez toparlayıp 9 ayrı beze haline getirin.

  • Yuvarlak bezeleri fırın tepsisine alın, üzerine su sürün.

  • 180 derecede pişirin.

  • Soğuyan kremayı hamurun içerisine sıkın ve aralarına dilediğiniz meyveleri dizin.

  • Pastaların üzerine pudra şekeri serpip servis edin.


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pasta tarifi
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