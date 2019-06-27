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Pastırma sıcaklarında hararetinizi alacak 5 ferahlatıcı yaz şerbeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

"Nem çok nem!", "Esmiyor..." gibi sitem cümlelerini kurmaya başladıysak doğal yollardan ferahlamanın zamanı gelmiştir. Dayanılmaz yaz sıcaklarında imdadınıza yetişecek hem lezzetli hem de her bir yudumda size serinliği verecek en güzel 6 içeceğimizi sizler için bir araya getirdik, şimdiden afiyetler!

Pastırma sıcaklarında hararetinizi alacak 5 ferahlatıcı yaz şerbeti

Esmese de serinlemenin yolunu bulduk sevgili okur. Hem ağzımızı tatlandıracak hem de ferahlamamıza yardımcı olacak en güzel içeceklerimiz sizler için geliyor!

Karadut şerbeti

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Kalp dostu olan karadut meyvesinin şerbetini yaptık. Hem faydalarından yararlandık hem de bunaltan yaz sıcaklarında lezzetli bir şekilde ferahladık. Tarifin detayları için tıklayın.

Çilek şerbeti

çilek şerbeti
Pişirmeye bile gerek kalmayan çilekli şerbet sayesinde sıcak yaz günlerini hem lezzetli hem de oldukça ferah bir şekilde atlatacaksınız. Sadece 5 dakikada hazırlanan çilek şerbetinin tarifi için tıklayın.

Yaz şerbeti

yaz
Portakalla reyhanı bir araya getirdik tadına doyamadık. Biz bu ikiliyi çok sevdik sevgili okur. Yaz bitmeden siz de muhakkak denemelisiniz! Tarifin detayları için tıklayın.

Sodalı limonata

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Kavurucu yaz sıcaklarına bir derman daha! Klasik limonata tarifine küçük bir farklılık kattık. Bakalım beğenecek misiniz? Tarifin detayları için tıklayın.

Gül şerbeti

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Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi olan gül şerbeti ile serinlemek isteyenlere en güzel tarifi veriyoruz, buyursunlar...


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