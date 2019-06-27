Pastırma sıcaklarında hararetinizi alacak 5 ferahlatıcı yaz şerbeti

Esmese de serinlemenin yolunu bulduk sevgili okur. Hem ağzımızı tatlandıracak hem de ferahlamamıza yardımcı olacak en güzel içeceklerimiz sizler için geliyor!

Karadut şerbeti



Kalp dostu olan karadut meyvesinin şerbetini yaptık. Hem faydalarından yararlandık hem de bunaltan yaz sıcaklarında lezzetli bir şekilde ferahladık. Tarifin detayları için tıklayın.

Çilek şerbeti



Pişirmeye bile gerek kalmayan çilekli şerbet sayesinde sıcak yaz günlerini hem lezzetli hem de oldukça ferah bir şekilde atlatacaksınız. Sadece 5 dakikada hazırlanan çilek şerbetinin tarifi için tıklayın.

Yaz şerbeti



Portakalla reyhanı bir araya getirdik tadına doyamadık. Biz bu ikiliyi çok sevdik sevgili okur. Yaz bitmeden siz de muhakkak denemelisiniz! Tarifin detayları için tıklayın.

Sodalı limonata



Kavurucu yaz sıcaklarına bir derman daha! Klasik limonata tarifine küçük bir farklılık kattık. Bakalım beğenecek misiniz? Tarifin detayları için tıklayın.

Gül şerbeti



Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi olan gül şerbeti ile serinlemek isteyenlere en güzel tarifi veriyoruz, buyursunlar...



