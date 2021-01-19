Patara Antik Kenti nerede, hangi ilimizde? Patara Antik Kenti tarihi, hikayesi - Patara Antik Kenti giriş ücreti 2021

Antalya deyince aklınıza 5 yıldızlı tatil köyleri, köpük partileri, deniz kum güneş gelse de bu şehir çok daha fazlası. Hem doğasıyla hem tarihiyle dolu dolu bir seyahat vadeden Antalya'ya yaz dışında başka bir mevsimde de şans verin derim. Bahar aylarında Batı Antalya turu çok keyifli oluyor. Patara Antik Kenti de bu rotada göreceğiniz en etkileyici tarihi yerlerden biri. Gitmişken Patara plajında yüzmeden ve Patara kum tepelerinde çöl temalı fotoğraflar çekinmeden dönmek yok ona göre.
Patara Antik Kenti Antalya ilimizde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan mahallesi arasında Ovagelemiş Köyü'nde yer alıyor. Bireysel aracınızla ya da Kaş'tan ve Kalkan'dan hareket eden Patara dolmuşları ile ulaşabilirsiniz.
Kaş-Patara arası 42 km
Kalkan-Patara arası 16 km
Patara Antik Kenti yol tarifi için konuma tıklayın.
Hititçe'de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyıl'dan bu yana var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle anlaşılmış. Tepecik Akropolü'nde bulunan seramik parçaları, Orta Tunç Çağı özelikleri içerirken, yine Tepecik'in doğu yamaçlarında ortaya çıkarılan, Demir Çağı öncesine ait taş balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğini gösteriyor. İskender'in kuşattığı kentler arasında yer alan Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmış. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, hristiyanlarca önemli kabul edilmiş. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Patara'lı olduğu söyleniyor.
400 metre genişliğinde ve 1600 metre derinliğindeki Patara limanının kumla dolmaya başlaması ve teknelerin yanaşmakta güçlük çekmeleri, Patara’nın giderek önemini yitirmesine neden olmuş. Rüzgarın savurduğu kumlar zamanla limanı doldurmuş ve kenti büyük ölçüde örtmüş. Bugün kentte görülebilecek kalıntıların bir bölümü, kumlar altından iyi korunmuş vaziyette ortaya çıkarılmış.
Ayrıca Patara Antik Kenti'nde Anadolu'nun ilk telsiz istasyon kalıntıları bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu dönemi içinde iletişim ağı olarak 7 yıl hizmet veren Patara telsiz telgraf istasyonu 1911 yılında Osmanlı ve İtalya savaşı sırasında İtalyan donanması tarafından bombalanması sırasında büyük zarar görmüş. Bu zarar istasyonun harabe kalıntılarından anlaşılıyor.
Patara Antik Kenti'nin içinde yer alan Likya Birliği'nin Meclis Binası, dünyanın ayakta kalan ilk meclis binası olarak tanınıyor. Osmanlı döneminde kullanılan ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu da antik kentte yer alıyor. Antik kente giriş, görkemli ve iyi korunmuş Roma zafer takı girişinden yapılıyor. Takın batısında, Likya tipi lahitlerin bulunduğu Nekropolis yani antik mezarlık alanı bulunuyor. Tiyatro, Vespasian Hamamı, Korinth Tapınağı, ana cadde ve antik liman antik kentin yapıları arasında bulunuyor. Patara'nın anıtsal yapılarından biri de İmparator Hadrian ve eşi Sabina tarafından M.S. 2. yy.'da yaptırılan tahıl ambarıdır.
Konu bir antik kent olur da mitolojik bir hikayesi olmaz mı hiç! Patara'nın neyi eksikmiş. Elbette bu antik kentin de bir hikayesi bulunuyor. Güneş ve sanat tanrısı Apollon ile ay ve avcılık tanrıçası olan Artemis, tanrıların kralı Zeus ve yasak aşkı titan Leto’nun ikiz çocukları. Zeus’un karısı baş tanrıça Hera, bu ihaneti öğrendiğinde çılgına dönmüş ve Leto’yu cezalandırmak için peşine düşmüş. Leto’yu, Hera’nın gazabından korumayı yalnızca tek bir yer kabul etmiş, orası da Patara'ymış. Hera’dan kaçmayı başaran Leto Patara'ya gelmiş ancak Hera’nın gazabından korktukları için doğumda Leto'ya yardım etmemişler. Doğum sancısı Tanrıça’sı Eileithya Leto’nun kollarını hurma ağaçlarına sarmış ve acısını dindirmiş. Önce kızı Artemis’i ve dokuz gün sonra da Apollon’u doğurmuş.
Kendi doğumundan hemen sonra kardeşinin doğumuna yardım ettiği söylenen Artemis çocuk doğumu tanrıçası olarak görülüyor. Patara'ya giderseniz görürsünüz; Hurma Hamam’ı denen bölgede, çorak çevrenin aksine birkaç hurma ağacının arasında su birikintisi bulunuyor.
Patara Antik Kenti giriş ücreti 2021 senesi için 30 TL. Müze kart ile ücretsiz gezebilirsiniz. Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 18:30
Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 16:00
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