Patara Antik Kenti nerede, hangi ilimizde? Patara Antik Kenti tarihi, hikayesi - Patara Antik Kenti giriş ücreti 2021

Antalya deyince aklınıza 5 yıldızlı tatil köyleri, köpük partileri, deniz kum güneş gelse de bu şehir çok daha fazlası. Hem doğasıyla hem tarihiyle dolu dolu bir seyahat vadeden Antalya'ya yaz dışında başka bir mevsimde de şans verin derim. Bahar aylarında Batı Antalya turu çok keyifli oluyor. Patara Antik Kenti de bu rotada göreceğiniz en etkileyici tarihi yerlerden biri. Gitmişken Patara plajında yüzmeden ve Patara kum tepelerinde çöl temalı fotoğraflar çekinmeden dönmek yok ona göre.

PATARA ANTİK KENTİ NEREDE

Patara Antik Kenti Antalya ilimizde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan mahallesi arasında Ovagelemiş Köyü'nde yer alıyor. Bireysel aracınızla ya da Kaş'tan ve Kalkan'dan hareket eden Patara dolmuşları ile ulaşabilirsiniz.

Kaş-Patara arası 42 km

Kalkan-Patara arası 16 km

Patara Antik Kenti yol tarifi için konuma tıklayın.

PATARA ANTİK KENTİ TARİHİ

Hititçe'de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyıl'dan bu yana var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle anlaşılmış. Tepecik Akropolü'nde bulunan seramik parçaları, Orta Tunç Çağı özelikleri içerirken, yine Tepecik'in doğu yamaçlarında ortaya çıkarılan, Demir Çağı öncesine ait taş balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğini gösteriyor. İskender'in kuşattığı kentler arasında yer alan Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmış. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, hristiyanlarca önemli kabul edilmiş. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Patara'lı olduğu söyleniyor.