İtalyan şeflere taş çıkartacaksınız! Bir yiyenin bir daha isteyeceği enfes gnoochi tarifi

Patatesten yapılan geleneksel bir İtalyan yemeği olan ve çeşitli soslarla zenginleştirilen gnocchi, patates aşıklarının hayır diyemeyeceği bir lezzet. Üstelik ne pişireceğinize karar veremediğiniz günlerde kurtarıcınız olabilecek kadar kolay ve hızlı hazırlanabilecek bu tarife bayılacaksınız!

MALZEMELER:

Gnocchi için:

Gnocchi Sosu için:

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle patateslerinizi yıkayıp kabuklarını soyun ve bol suda haşlayın.

Haşlanmış patatesleri bir karıştırma kabına alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye dek ezin.

Ezdiğiniz patateslerin ortasında bir çukur açın ve 200 gram unu, 1 yumurtayı ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Bir kaşık ya da spatula yardımıyla kenarlardan ortaya doğru gelecek şekilde malzemelerinizi homojen bir hamur elde edinceye kadar karıştırın.

Tüm malzemeler karıştıktan sonra elde ettiğiniz hamuru 4-5 dakika kadar elinizle yoğurun ve ardından hamuru 2 bezeye bölün.

İlk bezeyi bir rulo şeklinde yaklaşık 2 cm kalınlığında açın. Bu rulodan bir bıçak yardımıyla genişliği 2 cm olan parçalar kesin. Bu işlemi ikinci beze için de tekrarlayın.

Hazırladığınız gnocchi'leri 2-2,5 litre kaynar suda haşlayın ve ardından süzüp büyük bir fırın kabına alın.

Gnocchi'nin sosu için kırmızı soğanı küp küp doğrayın ve zeytinyağında soteleyin.

Bu sırada sarımsağı ezin. Domatesleri küp küp, ıspanakları ise ince ince doğrayın.

Soğanlarınız hazır olduğunda domatesleri, sarımsağı, rendelediğiniz limon kabuğunu, 1 tutam şekeri, 1 çay kaşığı kekiği, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.

Domatesler pişip yumuşadığında ince doğranmış ıspanakları da ekleyin ve 1-2 dakika kadar pişirip sosu ocaktan alın.

Sosu fırın kabında bekleyen gnocchi'lerin üzerine döküp iyice karıştırın.

Ardından ufak ufak doğranmış mozarella peynirini gnocchi'lerin üzerine dengeli bir şekilde yayın.

Yemeğinizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında mozarella peyniri eriyip altın rengini alıncaya kadar yaklaşık 12-15 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!