Mutfaklarımızın en sevilen, en pratik ve en ekonomik yiyeceği patatestir. Patatesi neyin içine koyarsanız koyun, yaptığınız yemek mükemmel bir tada dönüştürecektir. İşte afiyetle yiyeceğiniz ve bir o kadar pratik patates köftesi tarifi. Üstelik sizin için bir değil, iki farklı patates köftesi tarifi hazırladık. Patates Köftesi Çeşitleri Patates, birçok yemekte kullanabileceğiniz bir yiyecektir. Onu isterseniz ana yemekte, isterseniz çayın yanında ikram olarak, isterseniz sulu yemeklerde kullanabilir, ortaya muhteşem lezzette yemekler çıkarabilirsiniz. Üstelik patates ayak üstü atıştırmak için ya da çat kapı gelen misafirleriniz için de tam bir kurtarıcıdır. Bugün sizler için hem atıştırmalık hem de habersiz gelen misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz iki çeşit patates köftesi tarifi vereceğiz. Patates köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız size önerebileceğimiz bu iki lezzet: -Çıtır patates köftesi,

-Fırında patates köftesi. İkisi de hem uygun fiyatlı hem lezzetli hem de pratik yapılabilen yemekler. Şimdiden hem size hem de misafirlerinize afiyet olsun!

Fırında Patates Köftesi Tarifi Patates köftesi fırında yapıldığında kızartmaya oranla kalorisi çok daha düşük olacaktır. Biz ikisinin de damak zevkinize uyacağını düşünüyoruz. Her ikisi için de şimdiden afiyet olsun! Malzemeler

-Dört orta boy patates

-Yarım demet maydonoz

-Yarım demet dereotu

-2 yumurta

-2 soğan

-Tuz

-100 gram peynir

-1.5 su bardağı galeta unu Fırına Patates Köftesi Yapılışı Patatesleri soyup, bütün halinde tencerede haşlayın. Tamamen haşlanana kadar ocaktan almayın. Yarım demet dereoturunu, yarım demet maydanozu ve iki adet soğanı rondodan geçirin. Patatesleri ocaktan alın ve kenarda soğumaya bırakın. Soğuyan patateslerin kabuklarını soyduktan sonra rondodan geçirdiğiniz malzemelerle birlikte derin bir kaba alın. Diğer malzemeleri de derin kabın içine koyun. Tüm malzemeleri elinizle güzelce yoğurun. Tamamen yoğurduktan sonra hamurunuza elinizle dilediğiniz gibi şekil vererek köfte haline getirin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize köfteleri dizin. 170 derecede önceden ısıttığınız fırına tepsiyi yerleştirin. Yaklaşık 35-40 dk sonra köfteleriniz pişecektir. İşte bu kadar basit! Ne kadar da pratik öyle değil mi?

Çıtır Patates Köftesi Tarifi Patates köftesi çeşitleri arasında yer alan bir diğer seçeneğimiz ise çıtır patates köftesi. En az fırında patates köftesi kadar lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Hem pratik hem lezzetli, insan başka ne ister ki? Malzemeler

3 adet patates

1 adet yumurta

Yarım demet maydonoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ Çıtır Patates Köftesi Yapılışı İlk olarak patateslerimizi bol suda haşlayın. Sonrasında haşlanan patatesleri soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra patatesin kabuklarını soyun. Kabuğu soyulmuş patatesi bir kaba alıp ezmeye başlayın. Sonrasında ince ince doğradığınız maydanozları, ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaları, tuzu, karabiberi ve unu püre haline getirdiğiniz patatesin içine yavaş yavaş ekleyin. Bu karışımı güzelce yoğurun. Köftenin elinize yapışmaması için ufak bir kaba su koyun ve sık sık elinizi ıslatmayı ihmal etmeyin. Böylece kulak memesi kıvamında olan patates köfteleri elinize yapışmaz. Şekillendirdiğiniz köftelerinizi yaklaşık 15-20 dakika boyunca buzdolabında tutun.

Köftelerinizi soğumaya bıraktıktan sonra kızartma tavanıza bir su bardağı sıvı yağı ekleyin. Kızartmada kullanacağınız yağ, ayçiçek ya da zeytinyağı olabilir; fakat daha sağlıklı ve hafif olması açısından biz zeytinyağı kullanmanızı öneririz. Yağınız kızmaya başladığı zaman soğumuş olan köftelerinizi kızartmaya başlayabilirsiniz. Arkalı önlü, iyice kızarana kadar tüm köftlerinizi pişirin. Köfteleri çıkaracağınız tabağın üzerine bir adet peçete koymalısınız. Yağdan yeni çıkan köfteler peçetenin üstüne konulduğundan fazla yağını peçeteye verir. Tüm köfteleri kızarttıktan sonra servis edebilirsiniz. İsterseniz köftenin yanına sos olarak sarımsaklı yoğurt ya da yoğurt ve çeşitli baharatlarla hazırlayacağınız herhangi bir sosu da koyabilirsiniz. Yoğurt, patates koftesine çok yakışan bir yiyecektir. Şimdiden afiyet olsun! Patates Köftesi Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken Şeyler İlk olarak çıtır patates köftesi yaparken dikkat etmeniz gerekenleri söyleyeceğiz. Çıtır patates köftesinin hamurunu hazırlayıp şekil verdikten sonra buzdolabında bekletmeniz oldukça önemli. Buzdolabında bekletmeniz halinde köfteler kızartırken dağılmayacaktır. Bunun yanı sıra hazırladığınız köfteleri kızgın yağa atmanız gerekmektedir. Kızmamış yağa atarsanız patates köfteleriniz yağ çekecek, çıtır çıtır olmayacaktır. Hamurunuzu güzelce yoğurmalı ve topaklanma olmasını da engellemelisiniz. Böyle olması durumunda topak olan kısımları pişmeyecektir.