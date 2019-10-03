YEMEK

Patates oturtması tarifi (Kıymasız)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 03.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Patates yaz, kış demeden hemen hemen herkesin severek tükettiği bir sebze. Birçok tarifte kendisine yer bulan sebzeden bu kez patates oturtması yaptık. Patates oturtması tarifimizi kıymasız olarak hazırladık. Dilerseniz malzemelere kıyma da dahil edebilirsiniz.

Patates oturtması tarifi (Kıymasız)

Patates oturtması hem pratik hem de oldukça lezzetli bir ana yemek. Çocukların da severek tükettiği bir sebze olan patatesle, diğer malzemeleri birleştirerek enfes bir yemek hazırlayın. Patates oturtmasını dilerseniz kıymalı dilerseniz de parça etli olarak hazırlayabilirsiniz.

PATATES OTURTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 adet patates
2 adet soğan
Bir adet sivri biber
Bir adet domates
3 diş sarımsak
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Pul biber

HAZIRLANIŞI
Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve halka şeklinde doğrayın ve yağda patatesleri kızartın.
Başka bir tavanın içinde yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun ve ardından üzerine halka halka doğradığınız biberleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
Kabuğu soyulmuş, minik küpler şeklinde doğradığınız domatesleri ve ezdiğiniz sarımsakları da malzemelere ekleyerek yaklaşık 10 dakika hepsini pişirin.
Altı geniş teflon bir tavaya kızarttığınız patatesleri dizin. Üzerine hazırladığınız sosu eşit bir şekilde dağıtın.
Salçayı su ile inceltin ve yemeğin üzerine dökün. Patates oturtmasını 15 dakika ocakta pişirin. Afiyet olsun.

PATATES OTURTMASI KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu yaklaşık olarak 450 kaloridir. Patates oturtması tarifinde patatesler kızartıldığı için kalori oranı yüksektir. Yağ içeriği fazladır. Sık tüketiminden kaçınılmalıdır.

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