Patates oturtması tarifi (Kıymasız)

Patates oturtması hem pratik hem de oldukça lezzetli bir ana yemek. Çocukların da severek tükettiği bir sebze olan patatesle, diğer malzemeleri birleştirerek enfes bir yemek hazırlayın. Patates oturtmasını dilerseniz kıymalı dilerseniz de parça etli olarak hazırlayabilirsiniz.

PATATES OTURTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 adet patates

2 adet soğan

Bir adet sivri biber

Bir adet domates

3 diş sarımsak

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve halka şeklinde doğrayın ve yağda patatesleri kızartın.

Başka bir tavanın içinde yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun ve ardından üzerine halka halka doğradığınız biberleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

Kabuğu soyulmuş, minik küpler şeklinde doğradığınız domatesleri ve ezdiğiniz sarımsakları da malzemelere ekleyerek yaklaşık 10 dakika hepsini pişirin.

Altı geniş teflon bir tavaya kızarttığınız patatesleri dizin. Üzerine hazırladığınız sosu eşit bir şekilde dağıtın.

Salçayı su ile inceltin ve yemeğin üzerine dökün. Patates oturtmasını 15 dakika ocakta pişirin. Afiyet olsun.

PATATES OTURTMASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyonu yaklaşık olarak 450 kaloridir. Patates oturtması tarifinde patatesler kızartıldığı için kalori oranı yüksektir. Yağ içeriği fazladır. Sık tüketiminden kaçınılmalıdır.



