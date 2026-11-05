Ne kek ne turta! Armutla hazırlanan bu çıtır tatlı tarifini mutlaka deneyin

Elmalı crumble tariflerine benzeyen ancak armudun kendine özgü aromasıyla farklılaşan bu tatlıda hamur açma derdi bulunmuyor.

Limon suyu meyvenin tatlılığını dengelerken, yenibahar tarife hoş bir baharat aroması katıyor. Fırından sıcak çıkan armutlu kıtır tatlısı, bir top vanilyalı dondurmayla servis edildiğinde özellikle çay ve kahve saatlerinin favorisi olmaya aday.

MALZEMELER 8x8 inç (yaklaşık 20x20 cm) kare fırın kabı için

ARMUTLU İÇ HARÇ İÇİN:

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya fırın kabını yağlamak için pişirme spreyi

Yarım su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Çeyrek çay kaşığı toz yenibahar

Yaklaşık 900 gram sert armut (4-5 adet)

1 yemek kaşığı taze limon suyu

YULAFLI ÜST KATMAN İÇİN:

1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/3 su bardağı ve 1 yemek kaşığı esmer şeker

Çeyrek su bardağı un

Yarım çay kaşığı toz yenibahar

Yarım çay kaşığı tuz

115 gram eritilmiş tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı vanilya özütü

TARİF 1. Armutlu iç harcı hazırlayın: Geniş bir kapta esmer şeker, mısır nişastası ve yenibaharı karıştırın. Dilimlenmiş armutları ve limon suyunu ilave ederek meyvelerin karışımla iyice kaplanmasını sağlayın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış fırın kabına yayın.

2. Çıtır yulaflı üst katmanı hazırlayın: Aynı kabın içerisine yulaf ezmesi, esmer şeker, un, yenibahar ve tuzu ekleyin. Eritilmiş tereyağı ve vanilyayı ilave ederek karışım nemlenip küçük parçalar hâline gelene kadar karıştırın.

3. Fırında pişirin: Yulaflı karışımı armutların üzerine eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-35 dakika pişirin. Üzeri altın sarısı rengini aldığında ve kenarlardan meyve suyu kabarcıkları yükseldiğinde tatlı hazır demektir.

Fırından çıkardıktan sonra en az 15 dakika dinlendirin. Dilerseniz üzerine bir top vanilyalı dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz.

ARMUTLU KITIR TATLISININ PÜF NOKTALARI

Tatlıyı hazırlarken birkaç küçük ayrıntıya dikkat etmek, hem meyvelerin kıvamını hem de üst katmanın çıtırlığını etkiliyor.

Armutların çok olgun ve yumuşak olmamasına dikkat edin. Sert ve diri armutlar tercih edin

Yulaflı karışımı meyvelerin üzerine yayarken bastırmayın. Böylece fırında daha iyi kızarır

Üst katmanın çıtır olması için eritilmiş tereyağını kuru malzemelerle iyice karıştırın

Fırından çıkardıktan sonra tatlıyı hemen kesmeyin. Dinlenmesi, meyveli harcın kıvam almasını sağlar

Daha yoğun bir aroma için yenibahar yerine tarçın, kakule veya zencefil de kullanabilirsiniz.

ARMUTLU KITIR TATLISI NASIL SAKLANIR?

Artan armutlu kıtır tatlısını kapaklı bir saklama kabına alarak buzdolabında bir haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Tatlıyı soğuk, oda sıcaklığında veya yeniden ısıtarak tüketebilirsiniz.

Yeniden servis etmek istediğinizde önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 20 dakika ısıtabilirsiniz. Fırında ısıtmak, yulaflı üst katmanın çıtır dokusunu yeniden kazanmasına da yardımcı olur.

Servis önerisi: Tatlının lezzetini artırmak için sıcakken vanilyalı dondurma, yanında ise şekersiz çay veya kahve tercih edilebilir.

AFİYET OLSUN!