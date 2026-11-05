Ne kek ne turta! Armutla hazırlanan bu çıtır tatlı tarifini mutlaka deneyin

Elmalı crumble tariflerine benzeyen ancak armudun kendine özgü aromasıyla farklılaşan bu tatlıda hamur açma derdi bulunmuyor.
Limon suyu meyvenin tatlılığını dengelerken, yenibahar tarife hoş bir baharat aroması katıyor. Fırından sıcak çıkan armutlu kıtır tatlısı, bir top vanilyalı dondurmayla servis edildiğinde özellikle çay ve kahve saatlerinin favorisi olmaya aday.
Tatlıyı hazırlarken birkaç küçük ayrıntıya dikkat etmek, hem meyvelerin kıvamını hem de üst katmanın çıtırlığını etkiliyor.
Artan armutlu kıtır tatlısını kapaklı bir saklama kabına alarak buzdolabında bir haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Tatlıyı soğuk, oda sıcaklığında veya yeniden ısıtarak tüketebilirsiniz.
Yeniden servis etmek istediğinizde önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 20 dakika ısıtabilirsiniz. Fırında ısıtmak, yulaflı üst katmanın çıtır dokusunu yeniden kazanmasına da yardımcı olur.
Servis önerisi: Tatlının lezzetini artırmak için sıcakken vanilyalı dondurma, yanında ise şekersiz çay veya kahve tercih edilebilir.
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