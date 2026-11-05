Dünyanın en lezzetli turşuları seçildi! Türk turşusu bakın kaçıncı oldu

Türk mutfağında özellikle kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan turşu, dünyanın birçok ülkesinde farklı malzemeler ve yöntemlerle hazırlanıyor. Kimi ülkelerde sebzeler sirkeyle bekletilirken kimilerinde tuzlu suyla fermantasyona bırakılıyor. Ortaya çıkan lezzetler ise hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına tüketiliyor.

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarında yer alan salamura, fermente ve farklı yöntemlerle muhafaza edilen sebzeleri değerlendirdiği listesini yayımladı.

Sıralamada 57 farklı ürün yer aldı. Kullanıcı değerlendirmelerine dayanan listede Türk mutfağının geleneksel turşusu da kendine yer buldu.

TÜRK TURŞUSU DÜNYA LİSTESİNDE İLK 10'A GİRDİ

TasteAtlas'ın değerlendirmesinde Türk turşusu 3,8 olarak gösterilen puanıyla 10. sırada yer aldı.

Salatalık, biber, lahana, havuç, sarımsak, pancar ve patlıcan gibi çok sayıda sebzeyle hazırlanabilen Türk turşusu, çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Sirke ve tuzlu su kullanılarak hazırlanan turşular, Türk sofralarında özellikle kuru fasulye, nohut, pilav ve et yemeklerinin yanında tercih ediliyor. Turşu suyu da geleneksel mutfak kültürünün sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE MEKSİKA VAR

Dünyanın en beğenilen korunmuş sebzeleri sıralamasında ilk sırayı 4,5 puanla Meksika'nın Yucatan bölgesine özgü Escabeche de cebolla aldı. Kırmızı soğanların sirke, sarımsak, kimyon, kekik ve çeşitli baharatlarla hazırlandığı bu turşu, özellikle taco, sandviç ve et yemekleriyle birlikte tüketiliyor.

İkinci sırada 4,3 puanla Çekya'nın Nosovicke kysana zeli adlı lahana turşusu bulunurken üçüncü sırada yine 4,3 puanla Güney Kore'nin Baechu-kimchi çeşidi yer aldı.

Haiti mutfağının acı biber, lahana, havuç ve soğanla hazırlanan Pikliz turşusu ise 4,2 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'NİN GELENEKSEL LEZZETLERİ DE LİSTEDE

Japonya'nın geleneksel turşularını kapsayan Tsukemono, 4,0 puanla beşinci sırada yer aldı.

Tsukemono; turp, salatalık, patlıcan, havuç ve farklı sebzelerin tuz, sirke, soya sosu veya miso gibi malzemelerle hazırlanmasıyla elde ediliyor. Japon mutfağında pirinç yemeklerinin yanında sıklıkla servis ediliyor.

Güney Kore'nin yeşil soğanla hazırlanan Pa kimchi çeşidi de 4,0 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Listenin dokuzuncu sırasında ise 3,9 puanla klasik Kimchi yer alıyor. Genellikle lahana ve turpun acı biber, sarımsak, zencefil ve çeşitli baharatlarla fermente edilmesiyle hazırlanan Kimchi, Güney Kore mutfağının en tanınmış lezzetleri arasında bulunuyor.

ÇİN, ÇEŞİTLİLİKTE İLK SIRADA

Değerlendirmede yalnızca ürünlerin aldığı puanlar değil, ülkelerin geleneksel turşu çeşitliliği de dikkat çekiyor. 57 farklı korunmuş sebze türünün bulunduğu listede Çin 14 çeşitle en geniş ürün yelpazesine sahip ülke olarak öne çıkıyor. Çin'i 12 çeşitle Güney Kore, 6 çeşitle Japonya takip ediyor.

Çin mutfağının geleneksel lezzetlerinden Xián cài, sebzelerin tuzlanarak muhafaza edilmesiyle hazırlanıyor ve 3,5 puanla değerlendiriliyor.

Siçuan bölgesine özgü Pao cai ise farklı sebzelerin salamurada bekletilmesiyle elde ediliyor. Baharatlı ve ekşi tadıyla bilinen bu ürün 3,4 puan alıyor.

Çin mutfağının bir diğer geleneksel ürünü Suan cai de 3,4 puanla listede bulunuyor. Ekşi lahana olarak bilinen bu turşu, özellikle çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılıyor.

ALMANYA'NIN LAHANA TURŞUSU DA DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa mutfağının en bilinen fermente sebzelerinden Sauerkraut, 3,7 puanla değerlendirildi. Almanya ile özdeşleşen bu geleneksel lezzet, ince doğranmış lahananın tuzla fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Özellikle et ve sosis yemeklerinin yanında tüketiliyor.

Japonya'nın Takuan adlı turp turşusu da 3,7 puan aldı. Genellikle kurutulmuş daikon turpundan hazırlanan bu ürün, sarı rengi ve çıtır dokusuyla tanınıyor.

EL SALVADOR VE ENDONEZYA'NIN TURŞULARI DA LİSTEDE

Orta Amerika ülkesi El Salvador'a özgü Curtido, lahana, havuç ve soğanın sirkeyle hazırlanmasıyla elde ediliyor. Özellikle ülkenin geleneksel yemeklerinin yanında sunulan bu garnitür 3,4 puan aldı.

Endonezya mutfağının Acar adlı turşusu ise 3,2 puanla değerlendirildi. Salatalık, havuç ve soğan gibi sebzelerin sirkeli, hafif tatlı bir karışımda bekletilmesiyle hazırlanıyor.

DÜNYANIN EN İYİ 10 TURŞUSU

TasteAtlas'ın 15 Ekim 2026 tarihli sıralamasına göre ilk 10 şöyle:

Escabeche de cebolla – Meksika: 4,5

Nosovicke kysane zeli – Çekya: 4,3

Baechu-kimchi – Güney Kore: 4,3

Pikliz – Haiti: 4,2

Tsukemono – Japonya: 4,0

Pa kimchi – Güney Kore: 4,0

Choucroute d'Alsace – Fransa: 3,9

Kosher pickles – ABD: 3,9

Kimchi – Güney Kore: 3,9

Turşu – Türkiye: 3,8