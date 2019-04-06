Patatesin içine gül sapı yerleştirdi! Bakın 1 hafta sonra ne oldu

Evinize pozitif enerjiyi sokmak istiyorsanız canlı çiçeklerden asla vazgeçmeyin. Evin enerjisini anında değiştiren bu çiçeklerin en büyük sorunu ise kısa sürede solup, kurumaları... Peki, kısa sürede solmaya yüz tutmuş çiçeklerinizi yeniden canlandırmak mümkün mü?

Şimdi okuyacağınız ipucu sayesinde kısa sürede kendi gül bahçenizi bile kurabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan bir tane gül, bir tane patates, bir plastik şişe, biraz saksı toprağı ve bir de saksı! İşte kendi güllerinizi yetiştirmenizi sağlayacak o muhteşem hile...

NASIL YAPILIR?



Sevdiğiniz bir gül türünü seçin, tüm yapraklarını koparın ve gülün başını çapraz olarak kesin (çiçekten yaklaşık 3 santimetre). Eğer çiçek hala güzel görünüyorsa, minik bir vazoya koyabilirsiniz; gerçekten çok sevimli görünecektir!

Patatesi alın ve gül sapı genişliğinde bir delik açın; sapın deliğin içinde kımıldamadığından emin olun. Saksının dibine 5 santimetre saksı toprağı dökün ve patatesi üzerine yerleştirin. Saksının geri kalanını saksı toprağı ile doldurun.

Plastik şişenizin alt kısmını kesin ve topraktan çıkan sapın üzerine dikkatlice yerleştirin. Zaman zaman gülü (şişenin etrafından) sulayın ve güllerinizin eskisi gibi büyümesini izleyin.





