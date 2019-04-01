Mynet Trend

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te İETT otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeye aldırmadan akan trafiğe karışan patenli gençler, hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Fatih'te Refik Saydam Caddesi Eminönü istikametinde dün akşam saat 20.00 sularında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kişilik bir grup gencin, İETT otobüsüne tutunarak, diğer araçlara aldırış etmeden patenle kaydığı görülüyor. Unkapanı Atatürk Köprüsü'ne kadar bu şekilde devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılmalarıyla son buluyor. (DHA)


Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Fırtına oyun parkını alt üst etti!Fırtına oyun parkını alt üst etti!
Robotlar işleri devraldı!Robotlar işleri devraldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul paten tehlikeli yolculuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İşkence raporları' basına sızdı!

'İşkence raporları' basına sızdı!

O ülkede ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

O ülkede ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Çin'de fırtına oyun parkını alt üst etti: 2 çocuk öldü, 18 çocuk yaralandı

Fırtına oyun parkını alt üst etti!

Boston Dynamics 'taşıma için' geliştirilen robotu tanıttı

Robotlar işleri devraldı!

Huysuzlanan at, binicisini sırtından böyle attı

Biniciyi sırtından böyle attı

Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!

Bir moda markası 235 sterline 'Denim Külot' satıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.