YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Patlamada hayatını kaybeden madencinin doğacak çocuğun ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Patlamada hayatını kaybeden madencinin doğacak çocuğun ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

18.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın kısa süre sonra doğacak üçüncü çocuğuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine babasının ismi verilecek - Selçuk Ayvaz'ın babası Recep Ayvaz: - "Cumhurbaşkanımız, 'Çocuğun ismini Selçuk koyacaksınız.' dedi. Şimdi de nasip olursa çocuğa babasının ismini koyacağız. Çocuğuma Allah rahmet eylesin ama geriye yine kendini bıraktı"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın kısa süre sonra doğacak üçüncü çocuğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine babasının isminin verileceği öğrenildi.

Maden işçisinin babası Recep Ayvaz, AA muhabirine, olayı duyar duymaz maden ocağına gittiklerini, gece 3'e kadar orada beklediklerini söyledi.

Sabaha karşı polis memurunun arayarak hastaneye gelmelerini istediğini aktaran Ayvaz, "Biz de hastaneye gittik, morgun önüne yaklaştık. Çocuğumuzun cenazesini morgdan aldık. Saat 05.00'te evimizin önüne getirdik. Olayı duyunca oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı." dedi.

Ayvaz, kendisinin uzun yıllar İstanbul'da bir tekstil fabrikasında, oğlunun da bozacı olarak çalıştığını, daha sonra Bartın'a döndüklerini anlatarak, "Oğlum burada bir beton santralinde çalışırken TTK'ye işçi alımına başvurdu ve kurada çıktı. Ben madene girmesini istemiyordum ama ekmek davası. Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor. Ölüm bizim için. Buna yapacak bir şey yok." diye konuştu.

- "Sağ olduğum müddetçe onları büyüteceğim"

İki çocuk babası oğlunun birkaç gün içinde üçüncü çocuğunu beklediğini aktaran Ayvaz, "Patlamanın olduğu gün evden çıkarken çocuklarını öpmüş, çocukları da oğlumun yakasına yapışmış. 'Ne oldu oğlum, kızım?' diyor, çocuklar da 'Annemi de öpeceksin, öyle gideceksin.' diyorlar. Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor. O günün bir şeyliği vardı işte, Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

Ayvaz, oğluyla zaman zaman doğacak çocuğu için isim düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Oğlumu kaybettikten sonra bizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğacak çocuğun ismini sordu. Cumhurbaşkanımız, 'Çocuğun ismini Selçuk koyacaksınız.' dedi. Şimdi de nasip olursa çocuğa babasının ismini koyacağız. Çocuğuma Allah rahmet eylesin ama geriye yine kendini bıraktı. Benim evlatlarım, başımın üzerinde yerleri var. Sağ olduğum müddetçe onları büyüteceğim. Doğacak çocuğumuzu babası gibi göreceğim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret ettiİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, hayatını kaybeden madencilerin ailelerini ziyaret etti
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyorKızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
patlama Bartın Amasra çocuk cumhurbaskani recep tayyip erdogan doğum isim ttk

Bartın Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:41
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:33
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.