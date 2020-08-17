Patlıcan kebabı tarifi: Antepli ustadan lezzet garantili ev yapımı kebap

Lezzet garantili fırında patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır diyorsanız Gaziantepli ustanın bu reçetesini mutlaka denemelisiniz. Sadece tadı değil görüntüsü bile herkesten tam not alıyor. Yöresel tat sevenler için patlıcan kebabı tarifi geliyor, buyursunlar.

PATLICAN KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet patlıcan

Köftesi için:

Yarım kilo orta yağlı kıyma

Bir yumurta

3 diş ezilmiş sarımsak

Bir adet soğan

Bir çay bardağı galeta unu

Bir avuç maydanoz

Tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Sosu için:

Bir adet domates

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Üzeri için:

Domates

Yeşil biber

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları orta kalınlıkta halkalar şeklinde dilimleyin. Ardından tuzlu suda yaklaşık 30 dakika kadar bekletin.

Patlıcanları suda bekletirken, derin bir kabın içinde kıymayı, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sarımsakları, yumurtayı, ince ince kıyılmış maydanozu, galeta ununu ve baharatları harmanlayıp yoğurmaya başlayın.

Köfteyi hazır hale getirdikten sonra mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarladıktan sonra altlı üstlü olacak şekilde bastırın. Köfteleri 20 dakika dinlendirin.