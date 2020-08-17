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Patlıcan kebabı tarifi: Antepli ustadan lezzet garantili ev yapımı kebap

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fırında patlıcan kebabı tarifi, görüntüsüyle bile iştah kabartan enfes bir Anadolu yemeği. Siz de gerçek bir patlıcan kebabı pişirmek istiyorsanız Antepli ustanın bu tarifini deneyebilirsiniz.

Patlıcan kebabı tarifi: Antepli ustadan lezzet garantili ev yapımı kebap

Lezzet garantili fırında patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır diyorsanız Gaziantepli ustanın bu reçetesini mutlaka denemelisiniz. Sadece tadı değil görüntüsü bile herkesten tam not alıyor. Yöresel tat sevenler için patlıcan kebabı tarifi geliyor, buyursunlar.

PATLICAN KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet patlıcan

Köftesi için:
Yarım kilo orta yağlı kıyma
Bir yumurta
3 diş ezilmiş sarımsak
Bir adet soğan
Bir çay bardağı galeta unu
Bir avuç maydanoz
Tuz
Kimyon
Pul biber
Karabiber

Sosu için:
Bir adet domates
2 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı salça
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz

Üzeri için:
Domates
Yeşil biber

FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları orta kalınlıkta halkalar şeklinde dilimleyin. Ardından tuzlu suda yaklaşık 30 dakika kadar bekletin.

Patlıcanları suda bekletirken, derin bir kabın içinde kıymayı, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sarımsakları, yumurtayı, ince ince kıyılmış maydanozu, galeta ununu ve baharatları harmanlayıp yoğurmaya başlayın.

Köfteyi hazır hale getirdikten sonra mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarladıktan sonra altlı üstlü olacak şekilde bastırın. Köfteleri 20 dakika dinlendirin.

Suda bekleyen patlıcanları süzün. Sıra geldi sosu hazırlamaya... Tavada yağı ısıtın. Yağ ısınınca salçayı ve domatesi tavaya ekleyerek kavurmaya başlayın. Salçanın çiğ kokusu çıkınca sarımsakları ve tuzu da ekleyin. Son olarak 2 bardak sıcak suyu tavaya koyun ve 3- 4 dakika kadar kaynatın.

Tepsiye bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde dizmeye başlayın. Tepside malzemeleri bu şekilde döndürerek dizin.

Hazırladığınız sosu malzemeler üzerinde gezdirin. Domatesleri karpuz dilimi şeklinde kesin. Biberlerle beraber domatesleri tepsinin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

PATLICAN KEBABI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Patlıcan kebabının lezzetli olması için köftesinin iyi bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Kebabı fırına vermeden önce üzerini alüminyum folyo ile sarın. 35 dakika bu şekilde pişirin. Son 10 dakika ise üzeri açık bir şekilde pişirin.

Patlıcanları ise dilimledikten sonra en az 15 dakika bol tuzlu suda bekletin.

PATLICAN KEBABI ÇEŞİTLERİ

Fırında patlıcan kebabı, Antep patlıcan kebabı tarifi olarak da bilinmektedir. Dilerseniz kebabı tencerede de pişirerek tencerede patlıcan kebabı tarifi hazırlayabilirsiniz.

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