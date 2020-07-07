Patlıcan kızartması artık yağ çekmeyecek! 1 dakikanızı alacak bu uygulamayla...

Patlıcanlar normal şartlarda diğer sebzelere nazaran çok fazla yağ çeker. Böyle olunca da lezzetli yemekler elde ederken bazen ağır ve sindirimi zorlayan patlıcanlar yiyebiliyoruz. Genç yaşlarda çok fazla önemsemediğimiz bu konu, ilerleyen yaşlarda bazı sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor. Sonuçta her şeyin fazlası bir şekilde vücudumuza zarar veriyor.
PATLICANIN YAĞ ÇEKMESİ NASIL ÖNLENİR?
Özellikle kolesterol, tansiyon ve kalp hastalarının fazla yağlı yemeklerden uzak durması gerekiyor. Sağlıklı insanları dahi çok rahatsız eden yağ çeken patlıcan ve benzeri sebzelerden en hafif haliyle faydalanmanın yolunu bulmamız ve ona göre beslenmemiz önem arz ediyor. Bu bağlamda patlıcanın yağ çekmesini nasıl önleyebileceğimizi irdeliyoruz. Anlatmaya çalışacağımız yöntemlerle huzurla patlıcan yemeklerinizi yapıyor ve sevdiklerinizle afiyetle yiyor olacaksınız.
- Öncelikle günümüzde sıklıkla yapmaya alıştığımız gibi patlıcanlarımızı özenle yıkıyoruz.
- Yıkama işleminin ardından alacalı olarak patlıcanları soyuyoruz. Bu şekilde soymamız yemeğimizin hem lezzetli olmasını sağlıyor hem de kısa sürede kızarmasına yardımcı oluyor.
- Alacalı bir şekilde soymuş bulunduğumuz patlıcanları tuzlu ve soğuk bir suyun içerisinde bekletiyoruz.
- Böylece ilk acı suyunu çıkarıyoruz. Bu işlemin ardından tuzlu ve soğuk olan suyu boşaltıp patlıcanlarınızı istediğiniz tarzda doğruyorsunuz.
- Doğramış olduğunuz patlıcanları tekrar bol tuzlu ve soğuk suyun içerisine bırakıyorsunuz. Suyun rengi kararana kadar bekliyorsunuz. Artık tuzlu suda bekleyen patlıcanlar daha az yağ çekecektir.
- Kızartma adımında ise bir tavaya yağınızı ilave ediyorsunuz. Patlıcanlarınızın daha az yağ çekmesi için zeytinyağı kullanmanız faydalı oluyor. Çünkü zeytinyağı yüksek ısıya dayanabiliyor. Bu durum da yağ çekimini azaltıyor.
- Tavaya eklemiş olduğunuz yağın içine 1 çay kaşığı sirke ilave ediyorsunuz. Tabii ki bunu yağı henüz ocağın üzerine koymadan yapıyorsunuz. Böylelikle bir aşamada daha yağ çekimini azaltmış oluyorsunuz.
- Patlıcanları sudan çıkarıp kuruladıktan sonra üzerine tuz ilave ediyorsunuz. Tavadaki yağ kızdıktan sonra da patlıcanları yağa atıp kızartıyorsunuz. Ocağın ateşinin orta ya da yüksek olmasına dikkat ediyorsunuz. Çünkü düşük ateşte kızartmak da yağ çekmesine sebep olabiliyor.
- Pişirmiş olduğunuz patlıcanları kevgir aracılığıyla içerisine kâğıt havlu serdiğiniz tabağınıza alıyorsunuz. Böylece yine fazla yağları süzülüyor.
- Bir başka yöntem ise mısır unu ya da normal un ve yumurta aracılığıyla yapılacak kızartma şeklidir.
- Bu yöntemde de çırpmış olduğunuz yumurtaya patlıcanları bandırdıktan sonra mısır veya normal una buluyorsunuz. Bu haliyle kızartma işlemini yaptığınızda daha az yağ çektiğini gözlerinizle görebilirsiniz.
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