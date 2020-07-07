Patlıcan kızartması artık yağ çekmeyecek! 1 dakikanızı alacak bu uygulamayla...

Patlıcanlar normal şartlarda diğer sebzelere nazaran çok fazla yağ çeker. Böyle olunca da lezzetli yemekler elde ederken bazen ağır ve sindirimi zorlayan patlıcanlar yiyebiliyoruz. Genç yaşlarda çok fazla önemsemediğimiz bu konu, ilerleyen yaşlarda bazı sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor. Sonuçta her şeyin fazlası bir şekilde vücudumuza zarar veriyor.

PATLICANIN YAĞ ÇEKMESİ NASIL ÖNLENİR?

Özellikle kolesterol, tansiyon ve kalp hastalarının fazla yağlı yemeklerden uzak durması gerekiyor. Sağlıklı insanları dahi çok rahatsız eden yağ çeken patlıcan ve benzeri sebzelerden en hafif haliyle faydalanmanın yolunu bulmamız ve ona göre beslenmemiz önem arz ediyor. Bu bağlamda patlıcanın yağ çekmesini nasıl önleyebileceğimizi irdeliyoruz. Anlatmaya çalışacağımız yöntemlerle huzurla patlıcan yemeklerinizi yapıyor ve sevdiklerinizle afiyetle yiyor olacaksınız.