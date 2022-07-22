Kışlık patlıcan konservesi tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Patlıcan konservesinin ana malzemesi, adından da anlaşılacağı üzere patlıcandır. Peki patlıcan konservesi nasıl yapılır? Patlıcan konservesi malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

PATLICAN KONSERVESİ MALZEMELERİ

1 kg patlıcan

1 veya 2 baş sarımsak

1 kg domates (Sulu ve yemeklik iri domates)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KIŞLIK PATLICAN KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları kare halinde doğrayın. Acısı gitmesi için ve kararmaması için bol tuzlu suda yarım saat bekletin. Bu esnada domatesleri doyup kare kare doğrayın. Sonrasında yağ ve sonra patlıcan, domates, sarımsağı tencereye alın. Patlıcanlar renk değiştirene dek ve domatesler suyunu salana dek arada karıştırarak pişirin. Yirmi dakika kadar pişirdikten sonra yeni kavanoz kapaklarını kaynar suya sokup kaynatın.

Kavanozlara doldurup kapakları sıkıca kapatın ve ters çevirin. Üzerini örtüp en az bir gün bekletin Konservelerin hava alıp almadığını kontrol etmeyi unutmayın. Afiyet olsun...

