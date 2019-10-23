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Patlıcan reçeli tarifi, Patlıcanın en tatlı hali patlıcan reçeli nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde tüketmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için patlıcan reçeli üretiyor. Patlıcan reçeli aslında biraz uzak kaldığımız bir lezzet ancak tadı şahane. Evinde denemek isteyenler için patlıcan reçeli tarifini paylaşacağız. Patlıcan reçeli nasıl yapılır diyenleri yazımızı okumaya davet ediyoruz.

Patlıcan reçeli tarifi, Patlıcanın en tatlı hali patlıcan reçeli nasıl yapılır?

Tuzluca Belediyesi'nin yöresel ürünlere pazar imkanı sunulması amacıyla hayata geçirdiği "Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi"ne destek vermek ve kışın kahvaltı sofralarını çeşitlendirmek için kolları sıvayan kadınlar, "patlıcanın en tatlı hali" için kazanları kaynatmaya başladı.

PATLICAN REÇELİ YAPILIŞI
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Reçel yapımı için özel yetiştirilen patlıcanlar, soyularak tuzlu suda bir müddet bekletildikten sonra birçok kez yıkama işleminden geçiriliyor. Odun ateşinin üzerine konulan kazanlara doldurulan patlıcanlar, üzerine limon ve şeker ilave edilerek 4 saat boyunca kaynatılıyor. Patlıcanlar, şerbetleme işleminin ardından kavanozlara doldurularak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana kadınların ellerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının yapılması için onları desteklediklerini ifade eden Türkan, şunları belirtti:

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"İlçemizin 20 noktasında proje kapsamında desteklenen kadınlar, patlıcan reçeli üretmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Kadınlarımızın kendi ürettikleri meyve ve sebzelere bir şekilde ekonomik değer kazandırmak adına belediye olarak, onların kavanozlarını ve şeker ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kavanoz başı üretim parası veriyoruz. Buradaki tek amacımız kadınlarımızı hane içerinde güçlenmelerini sağlamak ve Tuzluca'da bir üretim modelinin oluşturulması ve bu üretim modelinin il, ülke genelinde yaygınlaştırılmasıdır."

AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ

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Patlıcan üreticisi kadınlardan Gülcan Yüce, yurt genelinde sadece Iğdır'da yapılan ürünü reçelini her yıl bu zamanlarda hazırlamaya başladıklarını anlatarak, "Daha önce sadece evimizde kışın tüketilmek üzere yaptığımız patlıcan reçelini şimdi belediyemizin desteğiyle satmak için de yapıyoruz. Bu da bizim aile ekonomimize katkı sağlıyor." diye konuştu.

Patlıcan reçeli üreticisi kadınlardan Aynur Aydemir de reçeli herkesin tatmasını istedi.

PATLICAN REÇELİ TARİFİ

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Malzemeler:
Bir kilo körpe patlıcan
5 su bardağı şeker
6 su bardağı su
Bir adet çubuk tarçın
2 adet karanfil
Bir çay kaşığı limon tuzu
300 gr. sönmemiş kireç
3 litre su

PATLICAN REÇELİ YAPILIŞI

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İlk olarak kireç kaymağını hazırlayın. Sönmemiş kireci akşamdan büyük bir kavanozun içine koyarak üzerine su ekleyin. Kavanozun üzerini yarı açık bir şekilde bırakın.
Patlıcanları soyun ve dikey olarak dört parçaya bölün. Veyahut patlıcanları bütün olarak kullanın.
Kirecin kaymağını yani üzerine koyduğunuz durulmuş suyu ayrı bir kaba bulandırmamaya dikkat ederek alın ve patlıcanları içine koyun.
Patlıcanların suyun yüzeyine çıkmaması için üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz.
Kireç suyunun içerisinde patlıcanları en az 15-16 saat bekletelim ki patlıcanlar istediğiniz sertliğe ulaşsın.
Süre dolduğunda patlıcanları kireç suyundan çıkarın ve 3-4 kez yıkayın, ardından tekrar suya koyun ve bu suda da bir saat kadar bekletin.
Bu arada tencereye su ve şekeri alarak kaynatmaya bırakın.
5-10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Patlıcanları beklediği sudan çıkararak tekrar yıkayın ve ılımaya başlayın şurubun içerisine koyun.
Tekrar ocağa alın ve kaynamaya başladığında altını kısın.
Mümkünse patlıcanların üzerine yine ağır bir şey koyarak patlıcanların şurubun içinde kalmasını sağlayın. Yaklaşık 2 buçuk saat bu şekilde pişirin.
Patlıcanlar piştikten sonra ocağın altını açın ve şerbetin kıvam almasını sağlayın.
Tarçın ve karanfil ekleyerek hafifçe karıştırın.
Yaklaşık 10 dakika kadar tarçın ve karanfili içinde bekletin ve ardından çıkarın.
Kıvamını almaya başladığında limon suyun tuzunu atın ve 3-5 dakika daha kaynatarak ocaktan indirin.
Sıcakken kavanozlara doldurun ve ağzını sıkıca kapatarak ters çevirin.
Soğuyana dek bu şekilde bekletin, ardından serin bir yerde bekletin.

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