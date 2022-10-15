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Patlıcanlı börekitas Ltarifi: MasterChef patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzet

15.10.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlıcanlı börekitas tarifi ve yapılışı araştırılıyor. MasterChef’te bu akşam çay saati menüsü yapılıyor. Ödül oyununda mücadele eden kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları heyecanla yemekleri yapmaya başladılar. Peki, patlıcanlı börekitas nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Patlıcanlı börekitas Ltarifi: MasterChef patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzet

Patlıcanlı börekitasın tarifi ve yapılışı merak ediliyor. Patlıcanlı börekitas bu akşam MasterChef'te yapılan lezzetlerden biri oldu. Yarışmacılar beş çayı için en lezzetli börekitası yapmaya çalışacaklar. Patlıcanlı börekitas içerisinde tereyağ ve zeytinyağ da bulunuyor.

PATLICANLI BÖREKİTAS TARİFİ

Hamur malzemeleri
500 gr un
125 gr tereyağı
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı soğuk su
1-1.5 tatlı kaşığı sirke
1 yumurta (sarısı ve akı ayrılmış)
1 dilim beyaz peynir (ince rendelenmiş)
İç harç malzemeleri
125 gr beyaz peynir
125 gr rendelenmiş eski kaşar peyniri
4-5 közlenmiş patlıcan
Karabiber

PATLICANLI BÖREKİTAS NASIL YAPILIR?

Patlıcanlı börekitas için unu ve tereyağınızı birbirine iyice yedirin. Yumurta akını bir tutam tuz ile çırpıp hamura ekleyin. Sarısını üzerine sürmek için bir kenara ayırın. Sirkeyi ekleyin ve yine parmaklarınızla yedirin. Sırası ile soğuk su, zeytinyağı, rendelenmiş bir dilim beyaz peynir ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur olacak şekilde yoğurun. 30 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakın. Patlıcanları fırında közleyip kabuklarını soyun. İyice süzün ve peyniri ile karabiberi karıştırın. Dinlenmiş hamuru merdane ile 3-4 santim kalınlığında açıp bir bardakla yuvarlaklar şeklinde kesin. İçine patlıcanlı harçtan bir miktar ekleyin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip ikiye katlayarak fırın tepsisine dizin. Yumurta sarısı sürün ve bir miktar kaşar peyniri serperek önceden 170 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

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