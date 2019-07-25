Patrick Kluivert Barcelona altyapısının futbol direktörü oldu

Kulüp için yeni bir yapılanmaya giren Barcelona, Sportif Direktör Eric Abidal yönetimindeki departmana bağlı olarak, "Yapılandırma Futbol Direktörü" unvanıyla Patrick Kluivert ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Futbolcu olduğu dönemde 1998-2004 arasında Barcelona formasını giyen 43 yaşındaki Kluivert, gazetecilere açıklamasında "Eve geri dönmekten çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'da yeni bir döneme başlamaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Futbola Ajax'ın okulunda başladım. Masia'ya (Barcelona'nın altyapı okulu) benziyor ve bordo-mavili genç futbolcuların yapılanmasında çok yardımım olabileceğini düşünüyorum." dedi.
Son olarak Kamerun Milli Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf'un yardımcısı olarak görev yapan Kluivert, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda elenmenin ardından Kamerun Futbol Federasyonu'nun kararıyla Seedorf ile birlikte görevden alınmıştı.
Bu arada kulübün teknik kadrosunda eski futbolcularına yer veren Barcelona, kısa bir zaman önce de eski kalecisi Victor Valdes'i genç takımının başına getirmişti.
Eljif ayağının tozuyla sahada!
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi
Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...
F.Bahçe'de ayrılık! 2. Lig'e gitti
Emre Akbaba'nın acı günü
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı
Beşiktaş stoperini buldu! İlk temas kuruldu
Juventus'a galibiyeti Merih getirdi
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı
Real Madrid'den müthiş geri dönüş
Trabzon'un rakibi Hoffenheim
İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeni adresi
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Yunus'tan Kruse övgüsü
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum