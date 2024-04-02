Patrick Kluivert, Murat Sancak'ı topa tuttu! ''Ödemelerin bir kuruşunu alamadım ve takımdan ayrıldık''

Adana Demirspor'dan parasını alamadığı için ayrıldığı iddia edilen Patrick Kluivert, Hollanda basınına yaptığı açıklamada bu iddiaları doğruladı.

"INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI"

Kluivert, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük." dedi.

"ÖDEMELERİN BİR KURUŞUNU ALAMADIM"

Maaşını alamadığını söyleyen Kluivert, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık. Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum." açıklamasını yaptı.





