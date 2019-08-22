Patron çıldırdı! Buna da el attılar: Ronaldo mu Messi mi?

Belçika'da bulunan Leuven Katolik Üniversitesi ve Hollanda menşeli spor istatistik şirketi SciSports işbirliğiyle hazırlanan yazılım, futbol tarihinin en büyük rekabetinde kimin bir adım daha önde olduğunu açıkladı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetini incleyen yazılıma göre; Arjantinli yıldız, Portekizli meslektaşından daha efektif bir futbolcu. Araştırmadan çıkan sonuçlar, efektiflik ve skora etki konusunda Messi'nin Ronaldo'yu ikiye katladığını gösteriyor.

Yazılım, yalnızca gol ya da asistleri baz almıyor. Bu iki etken dışında şut, pas, top kapma ve dripling gibi futbolcuların saha içerisindeki tüm aksiyonları ve bu aksiyonların skora olan doğrudan ya da dolaylı etkisini inceliyor.

VAEP DEĞERİ İKİ KATI

Olasılık Hesabıyla Aksiyon Değerlendirmesi (VAEP) ismi verilen not sistemi üzerinden her iki futbolcuyu inceleyen yazılım, Lionel Messi'nin VAEP değerinin maç başına 1.2 olduğunu ortaya çıkardı. Cristiano Ronaldo'nun VAEP değeri ise 0.60'ta.

Cristiano Ronaldo'nun araştırmaya dahil olan sezonlardaki performansı