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Patron çıldırdı! Buna da el attılar: Ronaldo mu Messi mi?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Leuven Katolik Üniversitesi, spor istatistik firması SciSport ile birlikte yaptığı araştırma neticesinde Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan daha efektif bir futbolcu olduğunu sonucuna ulaştı.

Patron çıldırdı! Buna da el attılar: Ronaldo mu Messi mi?

Belçika'da bulunan Leuven Katolik Üniversitesi ve Hollanda menşeli spor istatistik şirketi SciSports işbirliğiyle hazırlanan yazılım, futbol tarihinin en büyük rekabetinde kimin bir adım daha önde olduğunu açıkladı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetini incleyen yazılıma göre; Arjantinli yıldız, Portekizli meslektaşından daha efektif bir futbolcu. Araştırmadan çıkan sonuçlar, efektiflik ve skora etki konusunda Messi'nin Ronaldo'yu ikiye katladığını gösteriyor.

Yazılım, yalnızca gol ya da asistleri baz almıyor. Bu iki etken dışında şut, pas, top kapma ve dripling gibi futbolcuların saha içerisindeki tüm aksiyonları ve bu aksiyonların skora olan doğrudan ya da dolaylı etkisini inceliyor.

VAEP DEĞERİ İKİ KATI

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Olasılık Hesabıyla Aksiyon Değerlendirmesi (VAEP) ismi verilen not sistemi üzerinden her iki futbolcuyu inceleyen yazılım, Lionel Messi'nin VAEP değerinin maç başına 1.2 olduğunu ortaya çıkardı. Cristiano Ronaldo'nun VAEP değeri ise 0.60'ta.

Cristiano Ronaldo'nun araştırmaya dahil olan sezonlardaki performansı

  • 2013-14: 30 maç, 31 gol, 11 asist
  • 2014-15: 35 maç, 48 gol, 16 asist
  • 2015-16: 36 maç, 35 gol, 11 asist
  • 2016-17: 29 maç, 25 gol, 6 asist
  • 2017-18: 27 maç, 26 gol, 5 asist

Lionel Messi'nin araştırmaya dahil olan sezonlardaki performansı

  • 2013-14: 31 maç, 28 gol, 11 asist
  • 2014-15: 38 maç, 43 gol, 18 asist
  • 2015-16: 33 maç, 26 gol, 16 asist
  • 2016-17: 34 maç, 37 gol, 9 asist
  • 2017-18: 36 maç, 34 gol, 12 asist

TÜM AKSİYONLAR HESAPLANIYOR

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Araştırmanın başındaki profesör Jesse Davis, futbolcuların verimliliklerinin yalnızca gol ve asist sayıları üzerinden puanlandırılmasının yanlış olduğunu belirterek oyun içerisinde futbolcuların içinde bulunduğu tüm aksiyonların değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Davis, "Bir futbolcunun değeri attığı gol ya da yaptığı asist üzerinden ölçülüyor. Gol, diğer aksiyonlara nazaran daha nadir gerçekleşen bir olay. Bir futbol müsabakasında ortalama 1.600 aksiyon gerçekleşiyor. Bizim hazırladığımız yazılım işte bu aksiyonların tamamını baz alıyor. Şutlar, paslar, driplingler, top kapmalar ve aklınıza başka ne gelirse. Hepsini hesaplıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MESSİ FARKI 2016'DA AÇMIŞ

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Üniversitenin doktora öğrencisi Tom Decroos ise yalnızca 2013-2014 ile 2017-18 sezonları arasındaki La Liga maçlarının baz alındığını hatırlatarak, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı 2015-2016 sezonunda itibaren açtığını belirtiyor.

Decroos, "Araştırmanın baz aldığı ilk sezonlarda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kafa kafaya ilerliyordu. Ancak 2015-2016 sezonundan sonra Arjantinli futbolcu bir adım öne geçti" ifadelerini kullandı.

‘MESSİ İSTİSNAİ BİR FUTBOLCU’

Tom Decroos, Ronaldo ile Messi arasındaki farkı da şöyle özetliyor: “Ronaldo topla az aksiyona girip, büyük etki yaratan bir oyuncu. Messi ise neredeyse oyunun her anında topla aksiyona girip aynı etkiyi yaratan bir oyuncu. Ronaldo tipi oyunculara örnek olarak Paul Pogba ve Harry Kane'i örnek gösterebiliriz. Messi ise istisnai bir futbolcu.”

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin araştırmada baz alınan sezonlardaki toplam gol ve asist sayıları

Cristiano Ronaldo: 157 maç, 165 gol, 49 asist

Lionel Messi: 172 maç, 168 gol, 66 asist

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Cristaino Ronaldo Lionel Messi bilim insanları

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