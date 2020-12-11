Patronuna eşek şakası yapan adam ne yaptıysa kovulmadı!

TikTok'ta yayınlanan videoda bir iş yeri görülüyor. Ancak bu iş yeri bir süredir ilginç durumlara sahne oluyor.

İşten ayrılmak isteyen ancak, patronunun buna sıcak bakmaması nedeniyle hala iş yerinde kalmak zorunda olan adam her sabah patronunu çeşitli şakalarla karşılıyor.

Zack Galvin adındaki adam kovulana kadar şakalarına devam edeceğe benziyor. Zack videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

İşte o şakalardan bazıları...

@zackgalvin Work was too stressful today to find the time for a new one! here's a shorter version of day 4 1/2 to hold you all over until tomorrow ???? ##work ##boss ♬ original sound - Zack Galvin

@zackgalvin so grateful for this video, only thing I would have done different was untuck my shirt ???? ##ohno ♬ Oh No - Kreepa



