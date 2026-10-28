Dünyanın en ünlü tablosunda hastalık detayı! Uzman, Mona Lisa'nın yüzünü işaret etti

İtalyan dermatolog Dr. Luigi Laino, Clinics in Dermatology dergisinde yayımlanan makalesinde Mona Lisa'nın yüzündeki bazı özelliklerin alopesi areata hastalığına işaret edebileceğini belirtti.

Saçkıran olarak da bilinen alopesi areata, bağışıklık sisteminin kıl köklerine saldırması sonucu saç ve vücut kıllarında dökülmeye yol açan bir hastalık olarak biliniyor. Laino, tablodaki kadının kaş ve kirpiklerinin görünmemesini, saç çizgisindeki belirgin geçişi ve cildinde yara izi bulunmamasını bu ihtimali destekleyen bulgular arasında gösterdi.

LİSA GHERARDİNİ'NİN YAŞAMI DA ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLDİ

Mona Lisa'nın gerçek hayattaki modelinin Lisa Gherardini olduğu düşünülüyor. Floransalı bir kumaş tüccarıyla evlenen Gherardini'nin 30 yaşına gelmeden altı çocuk dünyaya getirdiği, bunlardan dördünü kaybettiği belirtiliyor.

Laino, Gherardini'nin yaşadığı dönemdeki salgın hastalıklar, siyasi çalkantılar ve kişisel kayıpların yoğun strese neden olabileceğine dikkat çekti. Dermatoloğa göre stres, alopesi areata hastalarında saç dökülmesini tetikleyebiliyor.

MONA LİSA'NIN HASTALIĞI KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Araştırmacının iddiası, tablodaki fiziksel ayrıntılara ve tarihsel bilgilere dayanıyor. Ancak Mona Lisa'nın gerçekten alopesi areata hastalığına sahip olduğunu doğrulayan kesin bir kanıt bulunmuyor.