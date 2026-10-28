Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en ünlü tablosunda hastalık detayı! Uzman, Mona Lisa'nın yüzünü işaret etti

Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü eseri Mona Lisa, bu kez gizemli gülümsemesiyle değil, yüzündeki dikkat çekici bir ayrıntıyla gündeme geldi. Tabloyu inceleyen bir uzman bu sefer gizemli kadının gülüşünde değil teni ve saçında dikkat çeken bir ayrıntıya değindi. İtalyan dermatolog Dr. Luigi Laino, ünlü tablodaki kadının bir hastalığa sahip olabileceğini öne sürdü.

Dünyanın en ünlü tablosunda hastalık detayı! Uzman, Mona Lisa'nın yüzünü işaret etti
Çiğdem Berfin Sevinç

İtalyan dermatolog Dr. Luigi Laino, Clinics in Dermatology dergisinde yayımlanan makalesinde Mona Lisa'nın yüzündeki bazı özelliklerin alopesi areata hastalığına işaret edebileceğini belirtti.

Saçkıran olarak da bilinen alopesi areata, bağışıklık sisteminin kıl köklerine saldırması sonucu saç ve vücut kıllarında dökülmeye yol açan bir hastalık olarak biliniyor. Laino, tablodaki kadının kaş ve kirpiklerinin görünmemesini, saç çizgisindeki belirgin geçişi ve cildinde yara izi bulunmamasını bu ihtimali destekleyen bulgular arasında gösterdi.

Dünyanın en ünlü tablosunda hastalık detayı! Uzman, Mona Lisa nın yüzünü işaret etti 1

LİSA GHERARDİNİ'NİN YAŞAMI DA ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLDİ

Mona Lisa'nın gerçek hayattaki modelinin Lisa Gherardini olduğu düşünülüyor. Floransalı bir kumaş tüccarıyla evlenen Gherardini'nin 30 yaşına gelmeden altı çocuk dünyaya getirdiği, bunlardan dördünü kaybettiği belirtiliyor.

Laino, Gherardini'nin yaşadığı dönemdeki salgın hastalıklar, siyasi çalkantılar ve kişisel kayıpların yoğun strese neden olabileceğine dikkat çekti. Dermatoloğa göre stres, alopesi areata hastalarında saç dökülmesini tetikleyebiliyor.

Dünyanın en ünlü tablosunda hastalık detayı! Uzman, Mona Lisa nın yüzünü işaret etti 2

MONA LİSA'NIN HASTALIĞI KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Araştırmacının iddiası, tablodaki fiziksel ayrıntılara ve tarihsel bilgilere dayanıyor. Ancak Mona Lisa'nın gerçekten alopesi areata hastalığına sahip olduğunu doğrulayan kesin bir kanıt bulunmuyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nadir görülen canlı Elazığ'da ortaya çıktıNadir görülen canlı Elazığ'da ortaya çıktı
Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Mona Lisa hastalık uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.