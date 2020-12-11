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Paul George'a 190 milyon dolarlık kontrat

NBA HABERLERİ  | 11.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, skorer oyuncusu Paul George ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Paul George'a 190 milyon dolarlık kontrat

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Clippers'ın 30 yaşındaki Paul George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Takımla mevcut sözleşmesinden bir yılı daha bulunan George'un yeni kontratın da eklenmesiyle Clippers'tan 5 senelik kazancının yaklaşık 225 milyon dolar olacağı ifade edildi.

Paul George, Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder'da forma giydikten sonra Temmuz 2019'da Clippers'a transfer olmuştu. NBA'de 6 kez all-star seçilen ABD'li skorer basketbolcu, Clippers'taki ilk yılında normal sezonu 21,5 sayı, 5,7 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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