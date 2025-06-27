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Paul Onuachu: "Henüz tamamlanmamış bir işimiz var"

Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri döndüğünü belirterek, "Henüz tamamlanmamış bir işimiz var "dedi.

Paul Onuachu: "Henüz tamamlanmamış bir işimiz var"
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Trabzonspor, İngiltere’nin Southampton’un kulübünden renklerine bağladığı Paul Onuachu’u transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla açıkladı. Nijeryalı oyuncu, bu teknoloji sayesinde bordo-mavili taraftarlara gönderdiği mesajda, "Merhaba Trabzonspor taraftarı, beni özlediniz? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha hazır, daha iyi, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, 30 Haziran’da başlayacak kamp öncesi Wagner Pina ve Onuachu transferlerini açıklarken, Jeremi Boga ve Christopher Wooh transferlerini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

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Trabzonspor
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