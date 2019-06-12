Paul Pogba nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, neden Müslüman olduğuna dair açıklamalar yaptı. The Times'a konuşan Pogba, 20'li yaşlarının başında seçtiği Müslümanlıkla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İslam beni değiştirdi, hayattaki şeylerin değerini anlamamı sağladı. İçsel olarak daha huzurlu bir insan oldum. Hayatımda iyi yönde değişiklikler oldu. Annem Müslüman olsa da ben Müslüman doğmadım. Herkesin inancına saygı duyarak büyüdüm. İslam herkesin gördüğü gibi terörizmle alakalı değil. Basın aracılığıyla duyduğumuz şeyler bir yana, İslamiyet çok güzel bir din."

"MÜSLÜMANLIK BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPTI"

Maria Salaues isimli sevgilisinden çocuğu olan Pogba, nasıl Müslüman olduğunu ise şöyle açıklıyor:

"Müslüman birçok arkadaşım var ve onlarla sürekli konuşuyoruz. Birçok şeyi kendi içimde sorguluyordum. Kendi araştırmamı yaptım. Bir keresinde arkadaşlarımla birlikte namaz kıldım ve o sıra farklı bir duygu hissettim. Gerçekten iyi hissettim. O günden bu yana devam ettim. Günde beş kere namaz kılmanız gerekiyor. İslamın şartlarından biri bu. Yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanızın sebebi, sahip olduğunuz şeyler için şükretmek. Sağlığım ve diğer şeyler için. Bu din benim zihnimi açtı ve belki daha iyi bir insan yaptı. Öteki hayat hakkında daha fazla düşünüyorsunuz. Hayat bir sınav, şu anda sizinle yan yana gelmem de öyle. Müslüman olmasan bile hangi dine mensup olduğuna, rengine bakmaksızın herkesle insani ilişkilerle yaklaşırsın. İslam da bu zaten. İnsanlara insani değerlere saygı göstermek."

