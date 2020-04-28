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Paul Walker'ın ailesi Hızlı ve Öfkeli'nin devam etmesini istiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast Furious) yıldız oyuncusu Paul Walker'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle başlayan serinin bitirilmesi tartışmalarına yıldız oyuncu Tyrese Gibson da katıldı: Ailesi filmlere devam etmemizi istiyor.

Paul Walker'ın ailesi Hızlı ve Öfkeli'nin devam etmesini istiyor

Hızlı ve Öfkeli'de canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ancak 2013'te geçirdiği kazada hayatını kaybeden Paul Walker’ın hayranları serinin bitirilmesini istese de, ailesi devam etmesini destekliyor. Walter'ın ölümünden itibaren devam eden tartışmalara son olarak serinin başarılı oyuncularından Tyrese Gibson katıldı.

"PAUL İÇİN YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Filmde Roman Pearce karakterine hayat veren Gibson "İnsanlar Paul'un filmde olmadığını, neden devam ettiğimizi söyleyecekler. Bunu Paul için yapmak zorundaydık. Ama en büyük karar Paul'un ailesiyle konuşulduğunda ve onlardan onay aldığımızda verildi" dedi.

YENİ FİLME CORONA VİRÜS ERTELEMESİ

Paul Walker Hızlı ve Öfkeli 7'nin (Fast and Furious 7) çekimleri sırasında hayatı kaybetmiş ve oyuncunun karakterinin çekimleri CGI yoluyla tamamlanabilmişti. Seri corona virüs nedeniyle 21 Nisan 2021'e ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 (F9) ile devam ediyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 (F9) FRAGMANI


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