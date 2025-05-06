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Paulo Dybala'dan yıllar sonra transfer itirafı! "Jose Mourinho beni ikna etti"

Roma forması giyen Paulo Dybala, 2022 yılında Juventus'tan ayrılması ve Roma'ya transferiyle ilgili itiraflarda bulunarak Jose Mourinho'nun bu transferde büyük rol oynadığını söyledi.

Paulo Dybala'dan yıllar sonra transfer itirafı! "Jose Mourinho beni ikna etti"
Emre Şen
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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2022 yılında Juventus ile sözleşmesi bitmesinin ardından serbest kalan Dybala, Roma'yı tercih etmesinde Mourinho'nun etkili olduğunu söyledi.

"HER ŞEY GARİP GELİYORDU"

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"O anda her şey çok garip geliyordu. Nerede oynayacağımı, ne olacağını veya neredeyse evim haline gelen İtalya'dan ayrılmak zorunda kalıp kalmayacağımı bilememek çok kötüydü. 12-13 yıldır İtalya'dayım ve dürüst olmak gerekirse burayı, Arjantin'den daha iyi biliyorum."

"BENİ İKNA EDECEĞİNİ BİLİYORDUM"

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"Beklemek istedim. Mourinho, özel birisi ve her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Onun telefonunu görmezden gelemezdim. Beni ikna edeceğini biliyordum."

"BACAKLARIMIN GERÇEKTEN TİTREDİĞİ ANLARDAN BİRİSİYDİ"

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"Hayatımda ilk kez bacaklarımın gerçekten titrediği anlardan birisiydi. 50 bin veya 60 bin kişinin önünde futbol oynamak normal. Ama onlar bir gösteriyi, maçı izlemeye geliyorlar. Oradaki kalabalık ise sadece benim için oradaydı. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Taraftarlar beni gerçekten şaşırttı. Hayatım ve kariyerim için çok güzel, eşsiz bir andı. O anda, bana gösterdikleri sevgiye karşılık verebilmek için iki kat daha fazla çalışmam gerektiğini anlamadım."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Roma Paulo Dybala
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