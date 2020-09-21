Pavlova Tarifi: Görünümü ve Lezzetiyle İştah Açan Tatlı

Anavatanı Yeni Zelanda olan Pavlova tatlısını evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. İştah açan görünümü ve hafif lezzetiyle göründüğü kadar da zor olmayan bu tatlıyı karamel ve muzla süsleyebilirsiniz.

Bilindiği kadarıyla 1926 yılında dünya turnesine çıkmış olan balerin Anna Pavlova için özel tasarlanan ve hafif bir tatlı olan pavlova hafif olması sebebiyle misafir sofralarında da sık sık tercih edilir.

Hem hafif hem hikayesi olan bir tatlı yapmak isterseniz pavlova malzemelerini hazırlayarak kolları sıvayabilirsiniz. Bu farklı ve lezzetli tarifle tatlı saatlerinize farklı ve pratik bir sunum yapabilirsiniz.

Pavlova Tatlısı Malzemeleri

5 adet oda sıcaklığında yumurta akı

1 su bardağı toz şeker (İsteğe göre azaltılabilir.)

1 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker (İsteğe göre azaltılabilir.)

1 yemek kaşığı ılık su

1 çay kaşığı limon suyu

35 gram tereyağı

100 ml. şeker içermeyen çiğ krema

Kreması İçin:

200 ml. şeker içermeyen çiğ krema

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için:

Muz

Çilek

Ceviz

Fındık

Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz.

Pavlova Nasıl Yapılır?

Fırını halihazırda 120 derece ısıda tutun. Toz şekeri mutfak robotu ile kısa süre çekin. Şeker ne kadar ufalanırsa o kadar iyi olacaktır.

Önceden oda sıcaklığına gelmiş olan yumurta aklarını derin bir kaba alın. Mikser yardımı ile çırpın.

Yumurta akları köpük haline gelmeye başladığı zaman ufalanmış şekerleri az miktarlar şeklinde ekleyin. Karıştırma işlemini 15 dakika kadar sürdürün.

Katı kıvama gelen yumurta şeker karışımına vanilya özü, sirke ve mısır nişastasını ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.

Fırın tepsisinin orta kısmına 20 cm civarında bir yağlı kağıt serin. Çırptığınız yumurta karışımını yağlı kağıdın ortasında kabaca şekil vererek yerleştirin. Önceden ısıttığınız fırında 70 dakika kadar pişirin.

Tepsiyi fırına gönderdikten sonra kremasını hazırlamak için; önceden soğumuş olan şekersiz kremayı, pudra şekeri ekleyerek sert tepecik oluşana kadar çırpın. Soğuması için dolaba koyun.

Karamelini hazırlamak için; toz şeker, su ve taze limon suyunu sos kabına ekleyin. Eriyen toz şekeri karıştırmadan, sos kabını arada bir sallayarak şekerin karamelize hale gelmesini sağlayın.

Şeker karışımına soğuk tereyağını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Rengi koyulaşana kadar kısık ateşte pişirdiğiniz karışıma krema ekleyip hızlı şekilde karıştırın.

Kısık ateşte birkaç dakika kadar daha pişen karameli ocaktan alın. Sıcağı üzerindeyken cam bir kavanoza ekleyin ve bekletin.

Fırında pişen bezeyi soğuttuktan sonra kırmadan geniş bir servis tabağına koyun. Üzerine soğuttuğunuz kremayı ekleyin. Hazırladığınız karameli ve istediğiniz meyvelerle üzerini süsleyin. Ceviz, fındık ya da lezzetli kuruyemişlerden herhangi biriyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.