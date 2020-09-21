Pavlova Tarifi: Görünümü ve Lezzetiyle İştah Açan Tatlı

Anavatanı Yeni Zelanda olan Pavlova tatlısını evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. İştah açan görünümü ve hafif lezzetiyle göründüğü kadar da zor olmayan bu tatlıyı karamel ve muzla süsleyebilirsiniz.
Bilindiği kadarıyla 1926 yılında dünya turnesine çıkmış olan balerin Anna Pavlova için özel tasarlanan ve hafif bir tatlı olan pavlova hafif olması sebebiyle misafir sofralarında da sık sık tercih edilir.
Hem hafif hem hikayesi olan bir tatlı yapmak isterseniz pavlova malzemelerini hazırlayarak kolları sıvayabilirsiniz. Bu farklı ve lezzetli tarifle tatlı saatlerinize farklı ve pratik bir sunum yapabilirsiniz.
Karamel için:
Kreması İçin:
Üzeri için:
Fırını halihazırda 120 derece ısıda tutun. Toz şekeri mutfak robotu ile kısa süre çekin. Şeker ne kadar ufalanırsa o kadar iyi olacaktır.
Önceden oda sıcaklığına gelmiş olan yumurta aklarını derin bir kaba alın. Mikser yardımı ile çırpın.
Yumurta akları köpük haline gelmeye başladığı zaman ufalanmış şekerleri az miktarlar şeklinde ekleyin. Karıştırma işlemini 15 dakika kadar sürdürün.
Katı kıvama gelen yumurta şeker karışımına vanilya özü, sirke ve mısır nişastasını ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
Fırın tepsisinin orta kısmına 20 cm civarında bir yağlı kağıt serin. Çırptığınız yumurta karışımını yağlı kağıdın ortasında kabaca şekil vererek yerleştirin. Önceden ısıttığınız fırında 70 dakika kadar pişirin.
Tepsiyi fırına gönderdikten sonra kremasını hazırlamak için; önceden soğumuş olan şekersiz kremayı, pudra şekeri ekleyerek sert tepecik oluşana kadar çırpın. Soğuması için dolaba koyun.
Karamelini hazırlamak için; toz şeker, su ve taze limon suyunu sos kabına ekleyin. Eriyen toz şekeri karıştırmadan, sos kabını arada bir sallayarak şekerin karamelize hale gelmesini sağlayın.
Şeker karışımına soğuk tereyağını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Rengi koyulaşana kadar kısık ateşte pişirdiğiniz karışıma krema ekleyip hızlı şekilde karıştırın.
Kısık ateşte birkaç dakika kadar daha pişen karameli ocaktan alın. Sıcağı üzerindeyken cam bir kavanoza ekleyin ve bekletin.
Fırında pişen bezeyi soğuttuktan sonra kırmadan geniş bir servis tabağına koyun. Üzerine soğuttuğunuz kremayı ekleyin. Hazırladığınız karameli ve istediğiniz meyvelerle üzerini süsleyin. Ceviz, fındık ya da lezzetli kuruyemişlerden herhangi biriyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Pavlova tatlısı tarifinde kullanacağınız yumurta akı oda ısısında olmalı.
Yumurta sarısı ve beyazların kusursuz ayrılmasına dikkat edin.
Yumurta aklarına şekeri ekledikten sonra kristaller tamamen kaybolana kadar karıştırın. Karıştırdıktan sonra kıvamına bakarken elinize şeker kristali gelmediğinden emin olun.
Pavlova fırında piştiği zaman dış kısmında kabuk oluşur oluşmaz fırının kapağını aralayıp soğumaya bırakın.
Yumurta akının yoğun olduğu bir tarif olmasından kaynaklı aynı gün tüketilmesi gerekir.
Pavlova tatlısı diğer tatlılarla hemen hemen aynı kalori değerlerine sahip. Lezzet bakımından her ne kadar hafif bir tatlı olsa bile bir porsiyon pavlova tatlısı 280-300 kalori değerindedir. Üzerine süsleme için koyacağınız malzemeler kalori değerini değiştirebilir.
Pavlova tatlısı şekline ve içeriğine göre çeşitlendirilebilir. Bezesini tepsiye geniş şekilde koyduğunuzda 25 dakika kadar ön pişirme yaparak rulo şekline getirebilirsiniz. Rulo pavlova tarifinde bu ön pişirme dışında farklı bir adım atmanıza gerek yoktur.
Lezzet açısından çok fark olmayan rulo pavlova tatlısı görünüm olarak daha şık bir görünüme sahiptir. Orman meyveleri gibi çeşitli meyvelerle süsleyeceğiniz pavlova tatlısı bütün meyvelerle uyum sağlar.
Pavlova tatlısında en dikkat edilmesi gereken adımlardan biri de pişirme sürecidir. Pavlova rengi kararmadan, dışında sert katman oluştuğunda ve iç kısmı yumuşak kalacak şekilde pişirilmelidir. Tariflere baktığınız zaman farklı farklı pişirme dereceleri ile karşılaşabilirsiniz. Pavlova geniş bir tatlı olduğu için pişirme süresi uzun olur. Düşük derecede uzun süre pişirmek dışının sertleşmesi için iyi bir yöntemdir. İlk denemenizde tarifi uygulayarak sonrasında çıkan sonuca göre yol almanız en iyi sonuca ulaşmanıza yardımcı olur.
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