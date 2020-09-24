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Pavlova tatlısına ismini veren Anna Pavlova kimdir? İşte Anna Pavlova hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasında yapılan Pavlova tatlısı yeniden gündeme geldi. Şimdi, Pavlova tatlısına adını veren Anna Pavlova vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Efsaneye göre Pavlova tatlısı balerin Anna Pavlova için yaratıldı. Peki, Anna Pavlova kimdir? İşte Pavlova tatlısının hikayesi!

Pavlova tatlısına ismini veren Anna Pavlova kimdir? İşte Anna Pavlova hayatı!

MasterChef yarışmasında yapılan ve tarifi de oldukça merak edilen Pavlova tatlısı, televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pavlova tatlısının, ilk kez zamanının ünlü balerinlerinden Anna Pavlova için yapıldığına inanılıyor. Peki, Pavlova tatlısı hangi ülkenin tatlısı? İşte Pavlova tatlısı tarihçesi ve Anna Pavlova hayatı ile ilgili merak edilenler...

PAVLOVA TATLISININ HİKAYESİ

Dönemin ünlü balerinlerinden bir tanesi olan Anna Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda turnesine çıktığında bu önemli bir haber olarak kabul edildi. Ünlü balerinin performansına hayran kalındığı için Anna Pavlova’nın kaldığı otelin şefi tarafından Pavlova’nın onuruna bir tatlı hazırlamaya karar verildiğine inanılıyor. Balerinin beyaz tütüsünden esinlenilerek ve balerin karar narin ve hafif bir tatlı yapmaya karar verildiği düşünülüyor.

Tatlının Fransız bezesine benzeyen tabanının tütünün ana şeklini, üstündeki krem şanti katmanının da tütünün üstünü kaplayan ince kumaşı temsil ettiğine inanılıyor. Pavlova tatlısı zaman içerisinde çok sevildiği için önemli dönemlerde kutlama yemeklerinde yerini alıyor. Tatlı, Yeni Zelanda ve Avustralya tarafından milli tatlı olarak kabul ediliyor.

ANNA PAVLOVA KİMDİR?

1881 yılında dünyaya gelen ve 1931 yılında hayata veda eden Anna Pavlova, 19. yüzyıl sonlarına ve 20. yüzyıl başına damga vuran Rus balerindir. Klasik bale tarihinin en başarılı balerinlerinden bir tanesi olarak gösterilen Anna Pavlova, en fazla Ölen Kuğu adlı gösterideki rolü ile tanınıyor. Bunun yanı sıra Anna Pavlova ilk kez dünya turu yapan balerindir.

Turne için Lahey’e gittiği zaman zatürre olduğunu ve bu nedenle ameliyat olması gerektiğini ancak ameliyat olması halinde artık dans edemeyeceğini öğrenen Pavlova, dans edemeyecek olma ihtimali sebebiyle ameliyatı reddetti. Hatta bununla ilgili olarak ünlü balerinin "Bir daha dans edemeyeceksem ölmeyi tercih ederim" dediği aktarılıyor. Ünlü balerin Anna Pavlova, 50. doğum gününden kısa bir süre önce hayata gözlerini yumdu. Ünlü balerinin son sözlerini söylediği sırada Ölen Kuğu gösterisindeki kostümünü eline aldığı ve "Son ölçüyü çok yumuşak oyna" sözünü söylediği biliniyor.

Rusya'da dünyaya gelen Anna Pavlova, henüz 49 yaşındayken Hollanda'nın Lahey şehrinde hayatını kaybetti. Anna Pavlova, Rus İmparatorluk Balesi ve Sergei Diaghilev tarafından kurulan Rus Balerinler’in en fazla tanınan ve bilinen baş baleriniydi.

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