Pavlova tatlısına ismini veren Anna Pavlova kimdir? İşte Anna Pavlova hayatı!

MasterChef yarışmasında yapılan ve tarifi de oldukça merak edilen Pavlova tatlısı, televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pavlova tatlısının, ilk kez zamanının ünlü balerinlerinden Anna Pavlova için yapıldığına inanılıyor. Peki, Pavlova tatlısı hangi ülkenin tatlısı? İşte Pavlova tatlısı tarihçesi ve Anna Pavlova hayatı ile ilgili merak edilenler...

PAVLOVA TATLISININ HİKAYESİ

Dönemin ünlü balerinlerinden bir tanesi olan Anna Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda turnesine çıktığında bu önemli bir haber olarak kabul edildi. Ünlü balerinin performansına hayran kalındığı için Anna Pavlova’nın kaldığı otelin şefi tarafından Pavlova’nın onuruna bir tatlı hazırlamaya karar verildiğine inanılıyor. Balerinin beyaz tütüsünden esinlenilerek ve balerin karar narin ve hafif bir tatlı yapmaya karar verildiği düşünülüyor.

Tatlının Fransız bezesine benzeyen tabanının tütünün ana şeklini, üstündeki krem şanti katmanının da tütünün üstünü kaplayan ince kumaşı temsil ettiğine inanılıyor. Pavlova tatlısı zaman içerisinde çok sevildiği için önemli dönemlerde kutlama yemeklerinde yerini alıyor. Tatlı, Yeni Zelanda ve Avustralya tarafından milli tatlı olarak kabul ediliyor.