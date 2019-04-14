Payitaht Abdülhamid 83. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri yeni bölümde neler bekliyor?

Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan Payitaht ‘’Abdülhamid’’ 82. bölüme ulaştı. Sadece tarih meraklılarının değil, yediden yetmişe herkesin merakla izlediği dizi heyecan dolu bölümler her hafta ekrana geliyor.
[Payitaht Abdülhamid 83. Bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!](LİNK: https://www.tvyayinakisi.com/h/payitaht-abdulhamid-83-bolum-fragmani-yayinlandi-abdulhamidden-buyuk-ders)
Abdülhamid, Osmanlı’nın kötü gidişini kazandığı Yunan harbinin ardından değiştirir. Savaşı kazanmış olması düşmanların sustuğu anlamına gelmez. Bu sefer Osmanlı üzerinde oyun oynamak için bütün taraflar bir masaya oturur. Abdülhamid ise kendisine inanan insanlar ile yoluna devam eder. Zaman zaman düşmanın en yakınında olduğunu fark eder, zaman zaman yabancı düşmanların hain planlarını alt eder. Bu yolda onunla birlikte yürüyenler ise her türlü sıkıntıya rağmen mücadeleye devam edeceklerdir. Bu kadar karmaşasının ortasında sarayın bir başka kısmı da kendi içinde karışmaya devam edecektir. Haremin kadınları da mücadele etmeyi, çekişmeyi bırakmazlar. Abdülhamid, Payitaht’ı korumak için savaşa devam ederken haremde oluşan bu karmaşanın farkında değildir.
82.BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Fuat’ın cezasını kesen Abdülhamid’in karşısında şimdi de Rothshild ve Sabahattin vardır. Açık açık düşmanlıklarını ortaya koymaya çekinmeyen bu ikili birlikte hain planlarına devam etmektedirler. Paris’te düzenlenecek olan Jön Türk kongresi için çalışan Sebahattin’in karşısına engeller çıkmaktadır. Bu engelin kaldırılması için ise tek umudu Rotshsild’dir. Rothshsild ise Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığından iyice emindir. Tabii Abdülhamid’in köşeye sıkışmaya niyeti yoktur. Mahmut Paşa’nın da yardımları ile bu ikilinin oyunu bozmayı başarır. Şivenaz’a Bidar hakkındaki gerçekleri anlatmaya çalışırken Seniha’nın zehirlenmesi herkesi üzer. Seniha’yı zehirleyen kişi Bidar’ı da kaçırır. Jorris, Halil Halidlerin arasına oğlunu sokmuş ve oğlunun aracılığıyla onlara bir tuzak kurmuştur. Bundan sonra iş silahların çekilmesine kalmıştır. Cezzar’ın intikamını almaya çalışan Halil Halid bunu başarır ancak kendisini namlunun ucunda bulur.
83.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Abdülhamid devletin devamlılığını sağlamak için yeni bir yöntem arayışı içerisindedir. Karşılarında onları da içine çekmeye çalıştıkları bir oyun olduğunun ve bu oyunun önünü alamazlarsa ne kadar zarar göreceklerinin farkındadır. Hainler yine her yandadır. Abdülhamid’in sözlerinden bir gazete hazırlığı içerinde oldukları anlaşılır. Diğer yanda da çatışmalar hızını kesmeden devam etmektedir. Silahların ortasında olan Halil Hamid korkusuz bir şekilde çatışmaya devam eder. Düşman ise plan yapmaya, bu planların içine başkalarını da çekmeye çalışır. Abdülhamid’in yeni planı, düşmanların neler yapacağı 83. bölümde netleşecek.
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