Payitaht Abdülhamid 83. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri yeni bölümde neler bekliyor?

Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan Payitaht ‘’Abdülhamid’’ 82. bölüme ulaştı. Sadece tarih meraklılarının değil, yediden yetmişe herkesin merakla izlediği dizi heyecan dolu bölümler her hafta ekrana geliyor.

[Payitaht Abdülhamid 83. Bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!](LİNK: https://www.tvyayinakisi.com/h/payitaht-abdulhamid-83-bolum-fragmani-yayinlandi-abdulhamidden-buyuk-ders)

Abdülhamid, Osmanlı’nın kötü gidişini kazandığı Yunan harbinin ardından değiştirir. Savaşı kazanmış olması düşmanların sustuğu anlamına gelmez. Bu sefer Osmanlı üzerinde oyun oynamak için bütün taraflar bir masaya oturur. Abdülhamid ise kendisine inanan insanlar ile yoluna devam eder. Zaman zaman düşmanın en yakınında olduğunu fark eder, zaman zaman yabancı düşmanların hain planlarını alt eder. Bu yolda onunla birlikte yürüyenler ise her türlü sıkıntıya rağmen mücadeleye devam edeceklerdir. Bu kadar karmaşasının ortasında sarayın bir başka kısmı da kendi içinde karışmaya devam edecektir. Haremin kadınları da mücadele etmeyi, çekişmeyi bırakmazlar. Abdülhamid, Payitaht’ı korumak için savaşa devam ederken haremde oluşan bu karmaşanın farkında değildir.